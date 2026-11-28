Dejó todo para empezar de cero en las sierras: construyó su casa de barro en Córdoba y es viral.

Tras pasar 13 años en el barrio porteño de San Telmo , Maga resolvió cerrar su etapa en Buenos Aires y establecerse en el Valle de Calamuchita , en las sierras de Córdoba . Su recorrido comenzó en Río Grande , Tierra del Fuego , y luego siguió en la Ciudad de Buenos Aires , adonde se trasladó para formarse en Bellas Artes.

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A su vez, la mujer se dedicó a desarrollar tareas vinculadas con la elaboración artesanal . Su primer contacto con la provincia de Córdoba se produjo durante una experiencia de retiro en la ecoaldea Umepay , situada a aproximadamente 12 kilómetros de Villa Yacanto .

La belleza del lugar y las características del entorno despertaron su interés por volver. Medio año más tarde regresó para colaborar como voluntaria, aunque esta vez con un propósito claro: instalarse allí de manera definitiva .

La adaptación a su nueva vida comenzó con recursos muy básicos. Durante sus primeros días, Maga se instaló en un tráiler y utilizaba una manguera para higienizarse. La primera edificación que levantó fue una pequeña cocina de madera de apenas tres metros por lado. Más adelante, ese espacio pasó a funcionar como habitación , luego de que vendiera el tráiler para adquirir un auto.

A medida que pasó el tiempo, fue sumando ambientes y mejorando la estructura con el método de quincha, una alternativa de construcción natural que utiliza materiales como madera, barro y paja. Entre las mejoras también agregó un baño dentro de la vivienda, ventanales amplios orientados hacia las sierras y puertas y ventanas recuperadas de edificios demolidos.

"Esas cositas me fueron haciendo valorar mucho cada momento. Haber tenido baño seco y ahora apretar el botón, haberme bañado con la manguera y ahora tener la ducha con agua caliente", contó.

El incendio que puso en riesgo su casa

En septiembre de 2024, cuando todavía realizaba trabajos para extender su vivienda, un incendio en la zona puso en peligro la propiedad. Ante la indicación de abandonar el lugar, Maga tuvo que salir rápidamente, sin poder llevarse prácticamente nada, salvo una pequeña figura de Buda.

La solidaridad de los habitantes de la zona resultó determinante para proteger la construcción. Un grupo de vecinos que se organizó por iniciativa propia, luego de recibir capacitación de los Bomberos Voluntarios de Yacanto, participó del operativo junto a dos aeronaves hidrantes. Gracias a ese trabajo conjunto, consiguieron frenar las llamas cuando estaban a escasa distancia de la casa.

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Lo ocurrido también modificó la perspectiva de Maga sobre el significado de tener un hogar. "Me di cuenta de que yo no era mi casa, que mientras pudiera seguir viviendo iba a poder construirme otro lugar", reflexionó.

Una nueva forma de sostenerse en Córdoba

Instalarse en las sierras también implicó para Maga encontrar nuevas formas de sostenerse económicamente. Debido a que la venta de sus creaciones y el movimiento turístico de la zona no le garantizaban ganancias suficientes durante todo el año, decidió sumar un trabajo como conductora de remis.

En la actualidad, distribuye su tiempo entre el traslado de pasajeros, la elaboración de artesanías y el alquiler de su vivienda de barro por períodos cortos.