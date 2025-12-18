Peter Lamelas, embajador norteamericano, aseguro que EE.U hará todo para que "Argentina se desarrolle"

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , expresó de manera contundente el respaldo de la administración de Donald Trump a la gestión de Javier Milei , durante su primera entrevista pública desde que arribó a Buenos Aires hace aproximadamente seis semanas .

El representante diplomático fue más allá de la sintonía personal entre ambos mandatarios y afirmó: “No se trata solo de un vínculo entre líderes . Existe una coincidencia clara en los valores occidentales que defendemos”.

Lamelas también se refirió al reciente proceso electoral en el que La Libertad Avanza obtuvo la victoria a nivel nacional y sostuvo que ese resultado reflejó un “ despertar ” de la sociedad argentina . No obstante, agregó una advertencia: “Pero yo sé que este Gobierno tiene que colaborar con todo el mundo , incluyendo los gobernadores y personas que no están de acuerdo con ellos”.

Al ser interrogado sobre un eventual respaldo económico de Donald Trump a Javier Milei , el embajador estadounidense — cubano de nacimiento y de 67 años — destacó la intervención del secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent . En ese marco, afirmó que “los Estados Unidos apoyan a la Argentina y va a hacer todo lo necesario para que Argentina salga para adelante y se desarrolle económicamente ”.

Lamelas también se refirió a la controversia que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a raíz de denuncias vinculadas a presuntas irregularidades financieras, y sostuvo que se trata de una cuestión interna que debe ser resuelta por la Justicia argentina. Sin embargo, al ser consultado por la posibilidad de que Claudio “Chiqui” Tapia buscara una imagen junto a Trump tras su reciente visita a Mar-a-Lago, aclaró: “Todo el mundo que va para Mar-a-Lago quiere tomarse una foto. Ah, ¡y se puede tomar una foto! Entonces, el gesto que fue ahí se tomó una foto... eso no significa nada”.

El representante diplomático, que además es médico y empresario, abordó también la relación con China y cuestionó las prácticas comerciales del gobierno de Beijing, al considerar que entran en conflicto con los estándares de transparencia y las formas de hacer negocios que sostienen tanto Estados Unidos como la Argentina. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de estar atentos a posibles abusos derivados de estrategias de dumping que podrían perjudicar a distintos rubros de la economía nacional.

Lamelas también detalló cuál será su agenda de trabajo en el país, que incluye visitas a distintas provincias con el objetivo de dialogar con los gobiernos locales y presentarles los lineamientos de su gestión. “Los gobernadores importan, son clave y hay que negociar con ellos”, afirmó.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, trazó un primer balance de su llegada al país y destacó el fuerte alineamiento político y cultural entre Washington y el gobierno de Javier Milei. A poco más de un mes de haber asumido formalmente su cargo, el diplomático subrayó que su vínculo con la Argentina no es nuevo y resaltó rasgos que, según dijo, se mantienen intactos con el paso del tiempo.

Lamelas recordó que ya había visitado el país con anterioridad, en un viaje de carácter personal, y señaló que su percepción general no cambió. Destacó la pasión de la sociedad argentina, su identidad cultural y la cercanía que generan costumbres como la gastronomía. “La gente es la misma gente”, afirmó, al describir un país que, a su entender, conserva una energía singular.

"Es más que una relación personal"

En el plano político, el embajador remarcó la sintonía entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, aunque aclaró que el vínculo bilateral excede a los liderazgos personales. Si bien reconoció la buena relación entre ambos presidentes, enfatizó que se trata de una alianza más profunda. “Esta es más que una relación personal. Compartimos los mismos valores de Occidente”, sostuvo, al enumerar principios como la democracia y la libertad como ejes comunes entre ambas sociedades.

Al referirse al escenario interno argentino, Lamelas adoptó un tono prudente y aseguró que se encuentra en una etapa de observación y aprendizaje. No obstante, señaló que percibe un clima de cambio expresado en las urnas y vinculó el triunfo de La Libertad Avanza a un mensaje claro del electorado. Según su visión, ese resultado reflejó que “el pueblo se despertó” y busca avanzar hacia una nueva etapa.

El representante de la Casa Blanca en Buenos Aires se refirió al apoyo de Donald Trump a Javier Milei.

En ese contexto, el embajador consideró clave que el Gobierno mantenga una actitud de diálogo amplio. Señaló que la gestión de Milei deberá articular consensos no solo con los gobernadores, sino también con sectores que no comparten su orientación política. Para Lamelas, la cooperación y la transparencia son condiciones necesarias para consolidar el rumbo elegido y fortalecer la relación entre la Argentina y los Estados Unidos más allá de los nombres propios.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, adelantó que uno de los ejes centrales de su gestión será el fortalecimiento del vínculo con las provincias y sus gobernadores, a quienes considera actores determinantes dentro del esquema federal argentino. En ese marco, confirmó que ya inició contactos con mandatarios provinciales y que tiene previsto recorrer distintos puntos del país como parte de su agenda diplomática.

Lamelas mencionó su reciente encuentro con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y anticipó su intención de participar en la tradicional Fiesta de la Vendimia, aunque aclaró que el cronograma completo de viajes aún no está definido. No obstante, destacó la relevancia estratégica de distritos como Córdoba y Mendoza, y remarcó que todas las provincias tienen un rol central. “Aquí no es solamente Buenos Aires”, señaló, al subrayar que su objetivo es conocer personalmente a los gobernadores y dialogar de manera directa con ellos.

Según explicó, su decisión de viajar al interior responde a una visión de respeto por el federalismo y a la necesidad de ampliar la presencia de inversiones estadounidenses fuera de la Capital. En ese sentido, sostuvo que los gobernadores “importan, son clave” y que resulta indispensable negociar con ellos para impulsar la llegada de industria norteamericana a las economías regionales. Lamelas afirmó que su tarea diplomática no se limita al vínculo con el Gobierno nacional y que considera una “responsabilidad” recorrer el país y mantener una agenda activa en las provincias.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas cristalizó el firme apoyo de la administración Donald Trump al gobierno de Javier Milei.

En cuanto al reciente anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina, el embajador indicó que las negociaciones se encuentran avanzadas y que restan definiciones vinculadas a los detalles finales del entendimiento. Aunque admitió que podría haber ajustes menores en la llamada “letra chica”, se mostró confiado en el resultado y aseguró que el convenio será “muy positivo para el pueblo argentino”.

De acuerdo con su visión, el acuerdo tendrá un impacto favorable en el corto y mediano plazo, al estimular la llegada de capitales, generar empleo y profundizar la integración económica entre ambos países. Lamelas sostuvo que la iniciativa permitirá alinear de manera más estrecha las economías de Estados Unidos y la Argentina, consolidando así una relación bilateral que, según afirmó, atraviesa un momento de fuerte sintonía.