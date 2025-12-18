jueves 18 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de diciembre de 2025 - 09:36
Política.

Peter Lamelas, embajador norteamericano, aseguro que EE.U hará todo para que "Argentina se desarrolle"

El enviado de Washington en la Argentina se refirió al respaldo de Donald Trump a Javier Milei y afirmó que el Gobierno debe articular con todos los sectores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Peter Lamelas, embajador norteamericano.

Peter Lamelas, embajador norteamericano.

Lee además
Juan Pazo deja el ARCA.
Cambios.

Juan Pazo deja el ARCA y Javier Milei designó a Andrés Vázquez al frente del organismo
Javier Milei recibe al presidente electo de Chile.
Política.

Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile

El representante diplomático fue más allá de la sintonía personal entre ambos mandatarios y afirmó: “No se trata solo de un vínculo entre líderes. Existe una coincidencia clara en los valores occidentales que defendemos”.

Peter Lamelas, embajador norteamericano.

Qué dijo Peter Lamelas sobre el respaldo de EE.UU a la Argentina

Lamelas también se refirió al reciente proceso electoral en el que La Libertad Avanza obtuvo la victoria a nivel nacional y sostuvo que ese resultado reflejó un “despertar” de la sociedad argentina. No obstante, agregó una advertencia: “Pero yo sé que este Gobierno tiene que colaborar con todo el mundo, incluyendo los gobernadores y personas que no están de acuerdo con ellos”.

Al ser interrogado sobre un eventual respaldo económico de Donald Trump a Javier Milei, el embajador estadounidense —cubano de nacimiento y de 67 años— destacó la intervención del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. En ese marco, afirmó que “los Estados Unidos apoyan a la Argentina y va a hacer todo lo necesario para que Argentina salga para adelante y se desarrolle económicamente”.

Peter Lamelas es el embajador de Estados Unidos en la Argentina.

El embajador de EE.UU habló sobre la AFA

Lamelas también se refirió a la controversia que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a raíz de denuncias vinculadas a presuntas irregularidades financieras, y sostuvo que se trata de una cuestión interna que debe ser resuelta por la Justicia argentina. Sin embargo, al ser consultado por la posibilidad de que Claudio “Chiqui” Tapia buscara una imagen junto a Trump tras su reciente visita a Mar-a-Lago, aclaró: “Todo el mundo que va para Mar-a-Lago quiere tomarse una foto. Ah, ¡y se puede tomar una foto! Entonces, el gesto que fue ahí se tomó una foto... eso no significa nada”.

El representante diplomático, que además es médico y empresario, abordó también la relación con China y cuestionó las prácticas comerciales del gobierno de Beijing, al considerar que entran en conflicto con los estándares de transparencia y las formas de hacer negocios que sostienen tanto Estados Unidos como la Argentina. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de estar atentos a posibles abusos derivados de estrategias de dumping que podrían perjudicar a distintos rubros de la economía nacional.

Peter Lamelas y Javier Milei.

Lamelas también detalló cuál será su agenda de trabajo en el país, que incluye visitas a distintas provincias con el objetivo de dialogar con los gobiernos locales y presentarles los lineamientos de su gestión. “Los gobernadores importan, son clave y hay que negociar con ellos”, afirmó.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, trazó un primer balance de su llegada al país y destacó el fuerte alineamiento político y cultural entre Washington y el gobierno de Javier Milei. A poco más de un mes de haber asumido formalmente su cargo, el diplomático subrayó que su vínculo con la Argentina no es nuevo y resaltó rasgos que, según dijo, se mantienen intactos con el paso del tiempo.

Lamelas recordó que ya había visitado el país con anterioridad, en un viaje de carácter personal, y señaló que su percepción general no cambió. Destacó la pasión de la sociedad argentina, su identidad cultural y la cercanía que generan costumbres como la gastronomía. “La gente es la misma gente”, afirmó, al describir un país que, a su entender, conserva una energía singular.

Peter Lamelas junto a Milei en un evento.

"Es más que una relación personal"

En el plano político, el embajador remarcó la sintonía entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, aunque aclaró que el vínculo bilateral excede a los liderazgos personales. Si bien reconoció la buena relación entre ambos presidentes, enfatizó que se trata de una alianza más profunda. “Esta es más que una relación personal. Compartimos los mismos valores de Occidente”, sostuvo, al enumerar principios como la democracia y la libertad como ejes comunes entre ambas sociedades.

Al referirse al escenario interno argentino, Lamelas adoptó un tono prudente y aseguró que se encuentra en una etapa de observación y aprendizaje. No obstante, señaló que percibe un clima de cambio expresado en las urnas y vinculó el triunfo de La Libertad Avanza a un mensaje claro del electorado. Según su visión, ese resultado reflejó que “el pueblo se despertó” y busca avanzar hacia una nueva etapa.

El representante de la Casa Blanca en Buenos Aires se refirió al apoyo de Donald Trump a Javier Milei.

En ese contexto, el embajador consideró clave que el Gobierno mantenga una actitud de diálogo amplio. Señaló que la gestión de Milei deberá articular consensos no solo con los gobernadores, sino también con sectores que no comparten su orientación política. Para Lamelas, la cooperación y la transparencia son condiciones necesarias para consolidar el rumbo elegido y fortalecer la relación entre la Argentina y los Estados Unidos más allá de los nombres propios.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, adelantó que uno de los ejes centrales de su gestión será el fortalecimiento del vínculo con las provincias y sus gobernadores, a quienes considera actores determinantes dentro del esquema federal argentino. En ese marco, confirmó que ya inició contactos con mandatarios provinciales y que tiene previsto recorrer distintos puntos del país como parte de su agenda diplomática.

Peter Lamelas, embajador norteamericano.

Lamelas mencionó su reciente encuentro con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y anticipó su intención de participar en la tradicional Fiesta de la Vendimia, aunque aclaró que el cronograma completo de viajes aún no está definido. No obstante, destacó la relevancia estratégica de distritos como Córdoba y Mendoza, y remarcó que todas las provincias tienen un rol central. “Aquí no es solamente Buenos Aires”, señaló, al subrayar que su objetivo es conocer personalmente a los gobernadores y dialogar de manera directa con ellos.

Según explicó, su decisión de viajar al interior responde a una visión de respeto por el federalismo y a la necesidad de ampliar la presencia de inversiones estadounidenses fuera de la Capital. En ese sentido, sostuvo que los gobernadores “importan, son clave” y que resulta indispensable negociar con ellos para impulsar la llegada de industria norteamericana a las economías regionales. Lamelas afirmó que su tarea diplomática no se limita al vínculo con el Gobierno nacional y que considera una “responsabilidad” recorrer el país y mantener una agenda activa en las provincias.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas cristalizó el firme apoyo de la administración Donald Trump al gobierno de Javier Milei.

En cuanto al reciente anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina, el embajador indicó que las negociaciones se encuentran avanzadas y que restan definiciones vinculadas a los detalles finales del entendimiento. Aunque admitió que podría haber ajustes menores en la llamada “letra chica”, se mostró confiado en el resultado y aseguró que el convenio será “muy positivo para el pueblo argentino”.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas cristalizó el firme apoyo de la administración Donald Trump al gobierno de Javier Milei.

De acuerdo con su visión, el acuerdo tendrá un impacto favorable en el corto y mediano plazo, al estimular la llegada de capitales, generar empleo y profundizar la integración económica entre ambos países. Lamelas sostuvo que la iniciativa permitirá alinear de manera más estrecha las economías de Estados Unidos y la Argentina, consolidando así una relación bilateral que, según afirmó, atraviesa un momento de fuerte sintonía.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juan Pazo deja el ARCA y Javier Milei designó a Andrés Vázquez al frente del organismo

Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile

Javier Milei manda al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares

"Ni un derecho menos": ADIUNJu se suma a la marcha nacional contra la reforma laboral

Federico Otaola será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy en 2026

Lo que se lee ahora
El Gobierno anticipó que reforzará los controles psicológicos para los integrantes de las Fuerzas Armadas.  
Política.

El Gobierno adelantó que se reforzarán los controles psicológicos en las Fuerzas Armadas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Asueto por las fiestas
Decreto.

Habrá asueto administrativo y escolar para el 24 y 31 de diciembre: desde qué hora será

Incidentes en Salta.
Salta.

Enfrentamiento a tiros y pedradas entre bagayeros y prefectura en Aguas Blancas

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN
Pronóstico.

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN

Dólares cara chica.
Economía.

Dólares "cara chica": qué pasará con los billetes antiguos y deteriorados en los bancos

Gremios marcharan contra la reforma laboral.
18D.

Gremios jujeños marcharán este jueves contra la reforma laboral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel