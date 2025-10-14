martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 12:40
Vuelos.

Pilotos confirman nuevo paro para octubre y alertan por demoras en Aeroparque

El gremio de pilotos ratificó la medida tras otro fracaso salarial; hará asambleas el viernes 24 entre las 6 y las 10 en Aeroparque.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paro de pilotos.jpg
La protesta llega tras el fracaso de la negociación salarial con Aerolíneas Argentinas. El sindicato denuncia incumplimientos del convenio, falta de respuestas en dotación y condiciones laborales.

Aunque se trata de asambleas y no de un paro total, el efecto en la operación puede ser significativo. En esa franja horaria se concentran muchas salidas y arribos de cabotaje.

“Fuimos convocados por la empresa Aerolíneas Argentinas a una nueva instancia de negociación. Durante el encuentro, (este lunes) la empresa mantuvo una postura intransigente, sin dar respuesta a los reclamos que venimos sosteniendo desde APLA en materia salarial, dotación y condiciones convencionales", indicaron desde el sindicato.

Aeroparque - aeropuerto - vuelos

Paro de pilotos, demoras y cancelaciones de vuelos

El antecedente inmediato fue el jueves 9 de octubre. Ese día se demoraron 95 vuelos y resultaron afectados 12.200 pasajeros. La nueva jornada podría generar demoras en cadena y cancelaciones puntuales.

Aunque por el momento las asambleas no implican un paro total de actividades, el impacto sobre los vuelos podría ser significativo, sobre todo en las franjas horarias en las que hay mayor concentración de salidas y arribos.

La fecha elegida coincide con el inicio del fin de semana electoral. La posibilidad de cambios en los itinerarios obliga a planificar con antelación tras la confirmación del gremio.

Qué hacer si volás el 24 de octubre

  • Chequeá tu vuelo con la aerolínea antes de salir.

  • Llegá con más tiempo al aeropuerto por eventuales reprogramaciones.

  • Usá equipaje de mano para facilitar cambios de último momento.

  • Activá notificaciones en la app de tu aerolínea y en el correo.

APLA sostiene que continuará con el plan de lucha si no hay avances. La empresa, en tanto, ajustará su plan de contingencia para reubicar a los pasajeros afectados y minimizar el impacto operativo.

