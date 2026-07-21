Platense vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

El duelo entre Platense y Unión correspondiente a la fecha 1 se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 21:15 (hora Argentina), el viernes 24 de julio.
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El duelo entre Platense y Unión correspondiente a la fecha 1 se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 21:15 (hora Argentina), el viernes 24 de julio.
Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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