jueves 06 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 11:44
Economía.

Plazo fijo: así está la tasa de interés en cada banco este miércoles 5 de noviembre

El BCRA permite consultar, mediante una tabla comparativa, las tasas y rendimientos que ofrece cada banco para los depósitos en pesos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 5 de noviembre.

Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 5 de noviembre.

La tasa de interés de los depósitos a plazo fijo resulta una herramienta clave para quienes buscan resguardar el valor real de sus ahorros frente a la inflación. Este miércoles 5 de noviembre, el Banco Central (BCRA) difundió los rendimientos que ofrecen las distintas entidades bancarias a quienes deseen invertir en un plazo fijo en pesos a 30 días.

Lee además
cierran los bancos por cuatro dias: cuando sera y por que
BCRA.

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué
Dónde sacar plata si no hay atención en los bancos mañana jueves 6 de noviembre
Servicios.

Dónde sacar efectivo si no hay atención en los bancos mañana jueves 6 de noviembre

A su vez, publicó una tabla comparativa que permite a los clientes identificar cuál opción ofrece el mayor beneficio según sus necesidades. En el portal oficial del BCRA, organismo encabezado por Santiago Bausili y responsable de definir la política monetaria del país, es posible consultar las tasas actualizadas de cada banco que opera en Argentina este miércoles 5 de noviembre, dentro de una lista detallada de entidades financieras.

Las tasas bancarias para los plazos fijos este miércoles 5 de noviembre.

Plazo fijo: 10 bancos con mayor volumen de depósitos

Esta tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”, detalla la sección de plazos fijos del BCRA. Así, quienes posean cuenta en el banco que ofrece la propuesta más ventajosa pueden constituir su plazo fijo a través del home banking, mientras que quienes no sean clientes tienen la posibilidad de ingresar al sitio web de la entidad seleccionada y solicitar la apertura en línea.

El Banco Central también precisa que la creación de este instrumento de inversión es totalmente gratuita para los usuarios, y que no requiere trámites presenciales ni documentación adicional. Tras las elecciones legislativas nacionales celebradas el 26 de octubre pasado, las entidades financieras redujeron los rendimientos de los plazos fijos, que actualmente oscilan entre el 30% y el 40% anual, aproximadamente.

Cabe destacar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó el año pasado la regulación sobre las tasas mínimas de interés aplicadas a los depósitos en pesos, de modo que el porcentaje de rentabilidad que recibe cada ahorrista depende de la decisión individual de cada banco.

Las tasas bancarias para los plazos fijos hoy.

Tasa de interés vigente para plazos fijos en pesos a 30 días – miércoles 5 de noviembre

En cuanto a los plazos fijos a 30 días en pesos, las entidades bancarias presentan diferentes niveles de interés. Tras la suspensión de la tasa mínima dispuesta por el BCRA, la determinación de los rendimientos quedó enteramente en manos de los bancos, que definen sus ofertas según las condiciones del mercado y la competencia por captar depósitos.

A continuación, se detalla el listado actualizado de bancos públicos y privados, junto con las tasas de interés correspondientes al miércoles 5 de noviembre, disponibles para quienes decidan invertir en un plazo fijo en pesos a 30 días.

  • Banco Nación: 33%
  • Banco Provincia: 27%
  • Banco Ciudad: 28%
  • Banco Santander: 29%
  • Banco Galicia: 27%
  • BBVA: 27%
  • Banco Macro: 33%
  • Banco Galicia Más (ex HSBC): -
  • Banco Credicoop: 31%
  • Banco ICBC: 32,25%
Los porcentajes exactos de las tasas de interés de cada banco, de acuerdo al BCRA.

Otros bancos con tasa de plazo fijo online para no clientes

  • Banco BICA S.A.: 36%
  • Banco CMF S.A.: 36%
  • Banco Comafi Sociedad Anónima: 32%
  • Banco de Comercio: 35%
  • Banco de Corrientes: 36%
  • Banco de Formosa: 30%
  • Banco de Córdoba: 36%
  • Banco del Chubut: 35%
  • Banco del Sol: 38%
  • Banco Dino S.A.: 32%
  • Banco Hipotecario: 32,5%
  • Banco Julio Sociedad Anónima: 32%
  • Banco Mariva: 35%
  • Banco Masventas S.A.: 30%
  • Banco Meridian: 37%
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36%
  • Banco Voii S.A.: 37%
  • Bibank S.A.: 35%
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 38%
  • Reba: 36%
  • Banco Columbia: 46%

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué

Dónde sacar efectivo si no hay atención en los bancos mañana jueves 6 de noviembre

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

Subastas de casas ProCreAr: paso a paso para ofertar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Inicia el jury a Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona

Lo que se lee ahora
Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

Llevaba300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile
Operativo.

Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile, pero fue detenido

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

Corte de agua (foto ilustrativa).
Jujuy.

Este jueves, corte programado de agua en Alto Comedero: horario y sectores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel