Corte total en Ruta 9 por un accidente entre Huacalera y Uquía

Accidente en Ruta 9. Siniestro vial.

Un accidente ocurrido sobre Ruta Nacional 9, entre Huacalera y Uquía, genera un corte total del tránsito este viernes. El hecho vial se registró a la altura del paraje Las Peras, en el kilómetro 1793.

Según fuentes cercanas a la información, un auto habría desbarrancado y una persona habría muerto.

Desde Seguridad Vial informaron que personal se encuentra trabajando en la zona para regular la circulación y asistir en el operativo correspondiente.

Piden circular con precaución Según el reporte oficial, el estado de transitabilidad en el sector es de corte total momentáneo debido al hecho vial. Por este motivo, se recomienda a los conductores transitar con precaución, circular a velocidad reducida, mantener la distancia apropiada de frenado y respetar las señalizaciones viales. Noticia en desarrollo...

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