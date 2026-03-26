Nahir Galarza obtuvo una salida especial y visitó a su abuela en Gualeguaychú

A Nahir Galarza le concedieron una salida transitoria de la Unidad Penal Nº6 de Paraná , en Entre Ríos , donde cumple cadena perpetua desde 2018 por el asesinato de Fernando Pastorizzo . La joven , de 27 años , dejó el penal este miércoles por la mañana tras una autorización judicial por motivos humanitarios , según indicaron fuentes del caso.

Durante la salida, se trasladó a Gualeguaychú para visitar a su abuela materna , quien atraviesa una enfermedad oncológica . El encuentro , que duró cerca de una hora , se realizó bajo un importante despliegue de seguridad a cargo del personal penitenciario de la Unidad Nº6 , donde está detenida, y se desarrolló sin inconvenientes .

El inspector general Alejandro Mondragón detalló a Elonce que el operativo incluyó efectivos del servicio penitenciario , un conductor y una oficial a cargo , quienes escoltaron a Galarza desde la cárcel de Paraná hasta el domicilio de su abuela . Una vez finalizada la visita , la joven fue reintegrada al establecimiento penitenciario .

Nahir Galarza es retirada del Tribunal de Gualeguaychú luego de dictarse la prisión preventiva de 60 días.

Según indicaron fuentes del caso , el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N°2 de Gualeguaychú autorizó el traslado tras un pedido presentado por el abogado defensor Eduardo Gerard , luego de que un perito médico confirmara la patología que padece la abuela de la joven.

Amazon Prime estrenó un documental sobre Nahir Galarza.

Un permiso poco habitual en el sistema penitenciario

Las autorizaciones de salida por razones humanitarias, como la otorgada a Galarza, son casos poco habituales dentro del sistema penitenciario argentino. De acuerdo con lo informado por La Voz, la medida implicó una evaluación específica del estado de salud de su abuela.

Se trata de un permiso extraordinario, orientado a preservar el vínculo familiar en situaciones delicadas, y que se implementa bajo un estricto esquema de control para evitar incidentes o irregularidades.

El inspector Mondragón detalló que el procedimiento se manejó con extrema cautela debido a la exposición del caso: “Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio”. Antes de concretar la visita, el personal penitenciario inspeccionó la vivienda y controló cada desplazamiento.

Nahir Galarza había asesinado de dos disparos a su exnovio, Fernando Pastorizzo, durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017.

Una vez finalizado el tiempo autorizado, Galarza fue trasladada nuevamente a la unidad carcelaria, donde, según indicó, mostró mejoras en su conducta y adoptó un perfil más bajo.

Su vida en prisión

En la actualidad, la reclusa —detenida desde los 19 años— respeta el reglamento interno y se involucra en tareas laborales y programas de formación dentro del establecimiento.

Sentenciada en 2018 por homicidio agravado por el vínculo, se encuentra en un pabellón de la única prisión femenina de Entre Ríos, donde convive con otras seis internas. Su contacto con el resto de la población se limita a los momentos en el patio.

Fuentes cercanas señalaron que los primeros años de encierro resultaron complejos, aunque con el paso del tiempo la convivencia se volvió más llevadera.

El meme que se viralizó y varios usuarios creyeron real.

Durante el último año, Galarza obtuvo la certificación como operadora preventiva en Salud Mental, una instancia intermedia dentro de su formación en Psicología Social, que espera completar en poco tiempo. “Le encanta la carrera, le enseñó a tener empatía, a sentir lo que siente el otro. La ayudó mucho”, destacaron.

Entre los temas que más le interesan para profundizar figuran las adicciones, la violencia de género y el maltrato infantil, este último especialmente movilizante para ella. “Le rompe el alma”, señalaron. También indicaron que, aunque desconoce si podrá ejercer dentro del penal, mantiene su motivación intacta.

En paralelo, participa en talleres de yoga y meditación vinculados al Arte de Vivir y dicta clases de actividad física en la unidad, luego de haberse formado como entrenadora personal.

El impacto del caso y las imágenes fake de la joven

Otra de las imágenes falsas de la joven que circuló por las redes.

El caso de Nahir Galarza vuelve a ocupar el centro de la escena mediática y del debate público cada vez que surgen novedades judiciales. Su condena quedó confirmada en julio de 2019, cuando la Sala II de la Cámara de Concordia desestimó los recursos presentados por su defensa.

El crimen ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando su entonces expareja, Fernando Pastorizzo, recibió dos disparos —uno por la espalda y otro en el pecho—. El cuerpo fue encontrado junto a una moto y dos cascos.

Luego de ser detenida, Galarza reconoció haber efectuado los disparos al aparecer pruebas en su contra, aunque sostuvo que se trató de un hecho “accidental”, según consignó el mismo medio. Sin embargo, la Justicia consideró acreditado el homicidio agravado por el vínculo, lo que derivó en la pena de prisión perpetua establecida por el Código Penal.

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Por otra parte, hace aproximadamente dos meses, personas del entorno de Galarza advirtieron sobre la aparición de cuentas apócrifas en redes sociales que utilizan su identidad, junto con la difusión de imágenes manipuladas o generadas con inteligencia artificial. Además, pidieron expresamente que no se envíe dinero a ningún alias asociado a su nombre.

La alerta surgió luego de que se viralizara una foto en la que supuestamente aparece con un iPhone. En esa publicación falsa, se afirmaba que la joven había adquirido el dispositivo tras compartir un alias para recibir dinero. “Gracias por el esfuerzo”, decía el mensaje.

Si bien se trataba de un contenido ficticio, muchos usuarios lo tomaron como verdadero. “Es mentira. Ella no pide ni nunca pedirá dinero a sus seguidores. Tampoco nadie en su nombre, no hace colectas”, aclararon fuentes cercanas.