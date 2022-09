"Yo suspendí el partido a los 19 minutos del segundo tiempo por falta de garantías ya que se veían muchas alteraciones y agresiones físicas. Lo suspendí y me dirigí al lugar donde tenía mi bolso en donde un señor mayor de edad de la hinchada de 25 de Mayo se me acercó, me pegó un cabezazo en la cara y yo lo empujé. Estaba en estado de ebriedad y el equipo se lo llevó", comentó la víctima en diálogo con Todo Jujuy.

Palpalá: Dictarán actividades y cursos para la comunidad El hecho ocurrió en Palpalá.

La mujer también señaló que no quiere dar su nombre por temor a represalias e indicó que hubo hinchas de ese equipo que la insultaron. "Me dijeron cosas feas, me discriminaron, hasta me intimidaron cuando me estaba cambiando y se refirieron a mis partes íntimas. Ya hice la denuncia correspondiente en la Seccional 23 de Palpalá".

Por último comentó que también presentó el informe de lo ocurrido en la Liga de Veteranos y que espera las sanciones de esa institución y desde la Justicia para con el agresor.

Asimismo aseguró que muchos de los insultos estaban relacionados a su género. Cabe destacar que este año ocurrieron hechos similares en varias ocasiones y pese a que la mayoría son hombres los agredidos, ya ocurrió que atacaron a otra mujer.