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6 de abril de 2026 - 18:52
Policiales.

San Pedro de Jujuy: entraron armados a una casa, ataron al dueño y robaron dinero y un bajo

Un violento robo en una casa de San Pedro de Jujuy se produjo este lunes. Armados, robaron plata y un instrumento musical.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Entraron armados a una casa en SanPedro de Jujuy

Entraron armados a una casa en San Pedro de Jujuy

Un violento robo se registró en la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Tupac Amaru de la ciudad de San Pedro de Jujuy, cuando un hombre mayor de edad fue sorprendido por delincuentes armados dentro de su casa.

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De acuerdo con los datos conocidos, el hecho ocurrió alrededor de las 00:35, cuando la víctima denunció que tres sujetos ingresaron a la vivienda con armas de fuego y, tras reducirlo, lo maniataron para concretar el robo.

Se llevaron dinero, un bajo y otras pertenencias

Según el relato del damnificado, los asaltantes se apoderaron de dinero en efectivo, un instrumento de cuerda tipo bajo y otras pertenencias cuyo detalle no trascendió de manera oficial.

Tras la denuncia, en el lugar comenzó a trabajar personal de la Brigada de Investigaciones, que quedó a cargo de las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Entraron armados a una casa en San Pedro de Jujuy
Entraron armados a una casa en San Pedro de Jujuy

Entraron armados a una casa en San Pedro de Jujuy

Inseguridad en San Pedro de Jujuy

Un hombre fue detenido tras ingresar a viviendas del barrio Primavera en esa ciudad, con intenciones de robar. El procedimiento se registró alrededor de las 3:40 y contó con la intervención de efectivos de la Seccional 26° junto a personal de Infantería.

Según fuentes policiales, el operativo se activó luego de que se detectara la presencia de un sospechoso que merodeaba distintos domicilios. Ante esta situación, se inició un rastrillaje en la zona con autorización de los propietarios.

Durante la búsqueda, los efectivos observaron movimientos en el techo de una vivienda. Allí identificaron a un hombre con una mochila azul y le dieron la voz de alto. El sospechoso no acató la orden y, al verse rodeado, intentó escapar. Saltó desde el techo hacia un árbol y luego ingresó a otra casa para ocultarse.

Con autorización de la propietaria, el personal ingresó al domicilio. La mujer indicó que el individuo se encontraba oculto dentro de un ropero de madera. Los efectivos lograron reducirlo e inmovilizarlo. El hombre presentaba un corte en el pómulo izquierdo, que habría sido consecuencia del salto durante la fuga.

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