Santiago del Estero: investigan a una madre que dejó encerrados a sus hijos para irse con el novio

Abandono: encerró a sus tres hijos con candado para ir a ver al novio.

Un caso de abandono que involucró a tres menores de edad, quienes habrían quedado encerrados bajo llave por su propia madre, generó preocupación entre los habitantes del barrio Ferrocarril, en Los Juríes. La situación salió a la luz el sábado y requirió la intervención del personal de la Comisaría N.º 48.

La alerta se originó a partir de llamados de vecinos, que se comunicaron con la Policía para advertir que tres hermanos permanecían atrapados dentro de su casa, situada sobre el pasaje Núñez.

La Policía encontró a los hijos encerrados Cuando llegaron al domicilio, los uniformados constataron que la reja metálica de acceso estaba asegurada desde el exterior con un robusto candado de seguridad. Desde el interior de la vivienda, en tanto, se oía el llanto desesperado de los tres hermanos, de 8, 6 y 3 años.

Luego de realizar averiguaciones entre los habitantes de la zona, los policías dieron con la tía de los pequeños. Visiblemente afectada, la mujer relató que su hermana, Nilda, había viajado hasta La Simona, ubicada a más de 30 kilómetros, para reunirse con su pareja actual y compartir el día con él.

Poco después, llegó a la casa el hermano mayor, de 12 años, quien tenía consigo la llave del candado. Gracias a ello, pudo abrir enseguida el portón de rejas y permitir el ingreso sin necesidad de forzar ninguna de las entradas de la vivienda familiar. Debido a la gravedad de lo ocurrido, el fiscal Ezequiel Bustamante solicitó la intervención de la jueza de Control y Garantías, Gladis Lami, y de la defensora oficial, Andrea Blinder. Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que los cuatro menores quedaran bajo el cuidado de su tía y ordenó dar intervención a las autoridades de la Subnaf para abordar la situación.

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