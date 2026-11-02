lunes 02 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de noviembre de 2026 - 17:53
Policiales.

Santiago del Estero: investigan a una madre que dejó encerrados a sus hijos para irse con el novio

Los menores, de 3, 6 y 8 años, quedaron dentro de la vivienda con un candado en la puerta. La Policía intervino tras el aviso de los vecinos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Abandono: encerró a sus tres hijos con candado para ir a ver al novio.

Abandono: encerró a sus tres hijos con candado para ir a ver al novio.

Un caso de abandono que involucró a tres menores de edad, quienes habrían quedado encerrados bajo llave por su propia madre, generó preocupación entre los habitantes del barrio Ferrocarril, en Los Juríes. La situación salió a la luz el sábado y requirió la intervención del personal de la Comisaría N.º 48.

Lee además
CINDAC: SE BUSCA A NATANAEL ALEJANDRO LOPEZ
CINDAC.

Buscan a un menor de 13 años desaparecido en Palpalá
Pelea de menores en el colegio terminó con una de ellas hospitalizada.
Jujuy.

Villa Jardín de Reyes: una menor terminó en el hospital tras una pelea afuera de un colegio

La alerta se originó a partir de llamados de vecinos, que se comunicaron con la Policía para advertir que tres hermanos permanecían atrapados dentro de su casa, situada sobre el pasaje Núñez.

La Policía encontró a los hijos encerrados

Cuando llegaron al domicilio, los uniformados constataron que la reja metálica de acceso estaba asegurada desde el exterior con un robusto candado de seguridad. Desde el interior de la vivienda, en tanto, se oía el llanto desesperado de los tres hermanos, de 8, 6 y 3 años.

Luego de realizar averiguaciones entre los habitantes de la zona, los policías dieron con la tía de los pequeños. Visiblemente afectada, la mujer relató que su hermana, Nilda, había viajado hasta La Simona, ubicada a más de 30 kilómetros, para reunirse con su pareja actual y compartir el día con él.

Poco después, llegó a la casa el hermano mayor, de 12 años, quien tenía consigo la llave del candado. Gracias a ello, pudo abrir enseguida el portón de rejas y permitir el ingreso sin necesidad de forzar ninguna de las entradas de la vivienda familiar.

Debido a la gravedad de lo ocurrido, el fiscal Ezequiel Bustamante solicitó la intervención de la jueza de Control y Garantías, Gladis Lami, y de la defensora oficial, Andrea Blinder. Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que los cuatro menores quedaran bajo el cuidado de su tía y ordenó dar intervención a las autoridades de la Subnaf para abordar la situación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Buscan a un menor de 13 años desaparecido en Palpalá

Villa Jardín de Reyes: una menor terminó en el hospital tras una pelea afuera de un colegio

Salta: 61 menores fueron demorados en los controles de Halloween por alterar sus DNI

Arrestaron a un hombre sospechado de participar en el asesinato de un joven en Pichanal

Pity Álvarez se prepara para declarar por primera vez en el juicio por el asesinato de su vecino

Lo que se lee ahora
Detuvieron a un hombre sospechado por el crimen del joven apuñalado en Pichanal.
Policiales.

Arrestaron a un hombre sospechado de participar en el asesinato de un joven en Pichanal

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tilcara: rescataron a una mujer camino a la Garganta del Diablo
Jujuy

Tilcara: rescataron a una mujer camino a la Garganta del Diablo

CEDEMS declaró el estado de alerta y anunció medidas para el martes 3 de noviembre
Jujuy.

CEDEMS declaró el estado de alerta y anunció medidas para el martes 3 de noviembre

Día de los Fieles Difuntos 
Jujuy.

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: horarios de cementerios, misas y cómo funcionarán los servicios

Mesa de ofrendas para el Día de Muertos 
Sociedad.

Día de los Muertos: qué significa y por qué se celebra cada 2 de noviembre

Resultados Telekino 2452.
Sociedad.

Telekino: qué números salieron en el sorteo de este domingo 1° de noviembre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel