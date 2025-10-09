Triple crimen narco: declaró el acusado de cavar el pozo donde escondieron los cuerpos

Ariel Giménez , uno de los arrestados por el triple crimen narco en Florencio Varela , prestó declaración este jueves ante el fiscal Adrián Arribas , aportando detalles adicionales sobre el caso que investiga los asesinatos de Morena, Brenda y Lara . De acuerdo con los investigadores , el imputado habría sido el encargado de cavar el pozo donde ocultaron los cuerpos.

Justicia. Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

“Lo hice por droga y por plata” , confesó Giménez , aunque sostuvo que jamás tuvo contacto con los cadáveres ni supo que estaban enterrados en ese lugar.

Para la fiscalía , sus dichos carecen de veracidad . La línea de investigación que sigue Arribas indica que el acusado habría excavado el pozo utilizado para enterrar a las tres víctimas y posteriormente lo cubrió.

En su testimonio más reciente, Giménez reafirmó gran parte de lo que ya había manifestado previamente a la policía en el momento de su arresto .

El imputado afirmó haber tenido vínculo con dos individuos: Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, a quien él identificaba con el alias de “Gonzalo”. La primera habría sido quien, recientemente, se quebró y aportó elementos decisivos que dieron un nuevo rumbo a la investigación.

Según la versión de Giménez, Celeste González lo contactó a través de una red social.

Según lo expuesto por Giménez, González lo contactó a través de una red social luego de ver una historia en la que él aparecía escuchando música. Allí le propuso alquilarle un parlante por $30.000, pero el pago finalmente se concretó de otro modo: $20.000 en droga y $10.000 en dinero en efectivo.

En su relato, Giménez sostuvo que “Gonzalo” pasó a retirar el parlante en un remis y se retiró de la misma manera. Como en la vivienda del acusado no pudo comprobar el funcionamiento del aparato, lo invitó a acompañarlo hasta otra casa, la misma en la que luego serían ejecutadas las tres jóvenes.

“Me hizo bajar del auto 4 cuadras antes de la casa, me entregó la plata y la droga”, declaró Giménez, antes de dar un detalle clave para su defensa. El sospechoso afirmó que, una vez realizado ese intercambio, volvió a su domicilio y después pasó la noche en la casa de una amiga. Su intención ahora es que ella testifique para respaldar su versión.

Piden la captura nacional e internacional de dos sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela.

Alrededor de las 14 horas del día posterior, al no tener noticias de la pareja que le había alquilado el parlante, Giménez decidió comunicarse con ellos. Una vez que logró hacerlo, le indicaron que fuera a buscarlo y que se verían en un punto intermedio entre ambas viviendas.

Triple crimen narco: discrepancias entre la fiscalía y la versión del acusado

“Cuando me lo encuentro me dice que tiene que hacer un trabajo en su casa. También le estaba ofreciendo ese trabajo a otra persona, ya que la estaba haciendo re larga”, relató Giménez en su declaración.

Finalmente, esa otra persona desistió y él terminó quedándose con la responsabilidad. La labor, según explicó, consistía en cavar la fosa donde serían enterradas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Es en este punto donde aparecen las discrepancias entre la versión del acusado y la postura de la fiscalía. “Entramos a la casa y me muestra tierra que estaba al lado de un pozo tapado completamente”, sostuvo.

Ante esto, el fiscal Arribas puso en duda su testimonio y le preguntó cómo podía afirmar que se trataba de un pozo si estaba cerrado por completo. Giménez respondió: “Porque era redondo y le faltaba llegar la tierra a la superficie dos centímetros”.

La causa por el triple crimen de Florencio Varela no deja de sumar datos escalofriantes. Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen.

Giménez relató que demoró unos 25 minutos en excavar el pozo y admitió haber colaborado con Villanueva y Celeste para mover una cama dentro de la vivienda. Señaló que solo ellos dos se encontraban presentes y afirmó que recibió una suma de 45.000 pesos como pago por la tarea realizada.

Según su testimonio, antes de retirarse les pidió a los otros acusados que solicitaran un auto por aplicación para poder regresar a su domicilio. Como parte de la retribución, además del dinero, le entregaron las herramientas utilizadas: un pico y varias palas.

Luego de escuchar esta versión, la fiscalía resolvió que Giménez permanezca bajo arresto, imputado por encubrimiento agravado, debido a la gravedad de los hechos investigados.