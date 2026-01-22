Un pastor fue víctima de un violento ataque en una iglesia evangélica de Buenos Aires

Pastor fue víctima de un violento ataque en La Plata, Buenos Aires.

Un grave hecho de violencia ocurrido en una iglesia evangélica de la La Plata, en Buenos Aires, generó conmoción y confusión. El episodio se registró en una sede de la Iglesia Universal, donde un hombre de 31 años ingresó al templo y, por razones que aún restan establecer, atacó con un arma blanca al pastor del lugar, de 52 años.

La situación derivó en un forcejeo dentro del edificio, ante la presencia de otras personas que se encontraban participando de actividades religiosas.

Según trascendió, fueron los propios asistentes quienes alertaron a la Policía. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a ambos hombres en el suelo y lograron reducir al agresor, a quien le secuestraron una cuchilla de gran tamaño.

El pastor víctima del violento ataque está fuera de peligro El pastor sufrió una herida en uno de sus hombros y fue asistido por personal de salud. Afortunadamente, se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo al relato de la víctima, el atacante sería una persona conocida dentro del ámbito de la iglesia. Según su testimonio, el hombre habría extraído el arma de manera repentina y lo habría amenazado de muerte, lo que derivó en un intento de defensa para evitar un desenlace más grave. El agresor quedó detenido y a disposición de la Justicia platense, que investiga las circunstancias del ataque y ordenó una serie de medidas para determinar su estado al momento del hecho.

