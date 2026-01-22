jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 07:08
Violencia.

Un pastor fue víctima de un violento ataque en una iglesia evangélica de Buenos Aires

El violento ataque tuvo lugar en una sede de la Iglesia Universal de La Plata, el agresor quedó detenido por apuñalar al pastor con un arma blanca

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pastor fue víctima de un violento ataque en La Plata, Buenos Aires.&nbsp;

Pastor fue víctima de un violento ataque en La Plata, Buenos Aires. 

Un grave hecho de violencia ocurrido en una iglesia evangélica de la La Plata, en Buenos Aires, generó conmoción y confusión. El episodio se registró en una sede de la Iglesia Universal, donde un hombre de 31 años ingresó al templo y, por razones que aún restan establecer, atacó con un arma blanca al pastor del lugar, de 52 años.

Lee además
Imagen ilustrativa generada con IA
Judiciales.

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales
Hombre que se fugó de la Comsaría de Palma Sola
Alerta.

Un hombre detenido por violencia de género se fugó de la comisaría de Palma Sola

La situación derivó en un forcejeo dentro del edificio, ante la presencia de otras personas que se encontraban participando de actividades religiosas.

Según trascendió, fueron los propios asistentes quienes alertaron a la Policía. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a ambos hombres en el suelo y lograron reducir al agresor, a quien le secuestraron una cuchilla de gran tamaño.

El pastor víctima del violento ataque está fuera de peligro

El pastor sufrió una herida en uno de sus hombros y fue asistido por personal de salud. Afortunadamente, se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo al relato de la víctima, el atacante sería una persona conocida dentro del ámbito de la iglesia. Según su testimonio, el hombre habría extraído el arma de manera repentina y lo habría amenazado de muerte, lo que derivó en un intento de defensa para evitar un desenlace más grave.

El agresor quedó detenido y a disposición de la Justicia platense, que investiga las circunstancias del ataque y ordenó una serie de medidas para determinar su estado al momento del hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales

Un hombre detenido por violencia de género se fugó de la comisaría de Palma Sola

Inseguridad en El Chingo: vecinos denuncian robos reiterados y ausencia policial

En Perico, una joven generó disturbios en un móvil policial y terminó internada por alcohol

Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel