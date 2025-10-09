Así votó cada diputado la Ley que limita los DNU y por qué vuelve al Senado

Cómo votó cada diputado en el Congreso y por qué regresa al Senado.

Luego de recibir el aval del Senado, la Cámara de Diputados puso a consideración y votación el proyecto que introduce modificaciones en el procedimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), así como de los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial de leyes, regulados por la Ley 26.122.

Aunque la iniciativa obtuvo 140 votos a favor en la votación general, no logró reunir la mayoría requerida para aprobar el artículo 3°, uno de los puntos clave de la reforma, por lo que deberá regresar al Senado para su revisión y tratamiento final.

Así quedó registrada la votación en Diputados por la reforma del régimen de DNU. El debate tuvo lugar en medio de intensas cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la normativa. En primera instancia, la iniciativa estableció que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) deberán limitarse a tratar una sola temática, tomando como referencia el controvertido DNU 70/23, conocido popularmente como “Mega DNU” o “DNU Bases” emitido durante la gestión de Milei.

Asimismo, el proyecto habilita la tramitación de decretos durante los recesos del Congreso, con el objetivo de reforzar el control legislativo y evitar decisiones ejecutivas sin supervisión parlamentaria.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que restringe el uso de los DNU. ¿Por qué regresa al Senado? El tercer punto, considerado como el más crucial, planteaba un cambio radical en el criterio de validez de los decretos. Actualmente, un decreto se mantiene vigente a menos que ambas cámaras lo rechacen, mientras que la propuesta proponía que solo tendría validez si los legisladores de las dos cámaras lo aprobaban por mayoría dentro de los 90 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial. La falta de apoyo suficiente en la Cámara de Diputados provocó que este artículo central fuera rechazado. Finalmente, la iniciativa añadió un nuevo efecto legal frente a la desaprobación: si una de las cámaras decide rechazar el decreto, o si transcurren los 90 días sin que reciba la aprobación requerida, el decreto quedará automáticamente anulado, y el Poder Ejecutivo no podrá emitir un nuevo decreto sobre la misma temática durante ese año legislativo. Con este desenlace, el proyecto deberá volver al Senado para ser tratado nuevamente. Así votaron los diputados la modificación a la Ley DNU La Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles. Quién votó a favor Borrego, Victoria (Coalición Cívica)

