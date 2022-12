Cristina Kirchner: "No voy a ser candidata a nada"

Sobre la causa

"Si una causa en la cual un juez, el inefable Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme".

Las frases de Cristina luego del fallo

En una larga video conferencia, la exmandataria señaló que la "confirmación" de esa situación de "Estado paralelo y mafia judicial" fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia el lunes por cadena nacional.

"El periodismo es fundamental en el lawfare", dijo Cristina en relación a lo sucedido e indicó que "la complicidad de los medios" es necesaria para "hacer condenas" que no tienen sustento.

¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo.

En su época de presidenta

Fernández señaló que cuando era presidenta de la Nación no tenía "manejo de las leyes que son aprobadas" por el Poder Legislativo y marcó que "el presidente de la república tampoco administra el presupuesto".

En contra del poder

“Así como había juntas militares en una etapa muy terrible de nuestro país, parece que también hay juntas que gobiernan el país y deciden por fuera de todos los estamentos”, agregó Cristina Kirchner desde su despacho. “Yo mascota no voy a ser nunca mascota del poder, conmigo no. Mascota de ellos no voy a ser nunca, así me den seis años o veinte”, siguió.

Al finalizar su descargo y en tono más alto del que venía sosteniendo, dijo contundente: "No voy a ser candidata a nada en el 2023, no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Me van poder meter presa después del 10 de diciembre".