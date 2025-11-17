martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 09:25
Política.

Cuándo es el balotaje presidencial de Chile 2025

Jeannette Jara, del Partido Comunista dentro de la coalición Unidad por Chile, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, se medirán en el balotaje.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo es el balotaje presidencial de Chile 2025.

Cuándo es el balotaje presidencial de Chile 2025.

 

Tras la estrecha diferencia de casi tres puntos entre Jeannette Jara y José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile 2025, ambos deberán enfrentarse en un balotaje programado para el 14 de diciembre. El domingo 16 de noviembre marcó un hito histórico para el país, al celebrarse la primera votación obligatoria de su historia.

Ninguno de los ocho aspirantes logró superar la mayoría absoluta, por lo que los dos más votados avanzan a la segunda vuelta. En la elección inicial, Jeannette Jara, representante del oficialismo y primera militante comunista en encabezar una alianza de izquierda y centroizquierda en una contienda presidencial, consiguió el 26,82% de los sufragios.

Cuándo es el balotaje presidencial de Chile 2025.

Por su parte, José Antonio Kast, referente de la derecha conservadora que compite por tercera vez por la presidencia, obtuvo el 23,97% y se ubicó en el segundo puesto. Ambos candidatos volverán a enfrentarse en las urnas dentro de un mes.

Cuándo es el balotaje presidencial de Chile 2025

La segunda vuelta presidencial en Chile para definir quién será el próximo mandatario se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre.

José Antonio Kast.

Quién es Jeannette Jara y cuáles son sus propuestas

Jeannette Jara, integrante del Partido Comunista, se perfila como la representante única de los partidos que apoyan al gobierno de Gabriel Boric en Chile. Aspira a convertirse en la primera presidenta comunista desde el retorno a la democracia.

Originaria de Conchalí y criada en un barrio popular, Jara se consolidó políticamente como ministra del Trabajo. Durante su gestión, jugó un rol central en la aprobación de leyes relevantes, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y los avances en la reforma previsional, lo que la destacó en el escenario político del país.

En el terreno económico, Jara propone mantener y ampliar los logros alcanzados bajo la gestión de Boric. Su eje principal consiste en establecer un ingreso vital equivalente a 750.000 pesos chilenos (aproximadamente 795 dólares) para los trabajadores, con la meta de asegurar una base financiera mínima más sólida. La expansión de este tipo de programas sociales constituye un pilar central de su plan de gobierno.

Jara y Kast se enfrentarán en el balotaje presidencial de Chile 2025.

Asimismo, la candidata busca eliminar el secreto bancario con el fin de rastrear flujos de dinero ilícito. Entre sus iniciativas también figura el control más estricto de armas para reducir el poder de fuego de organizaciones delictivas y la implementación de un registro biométrico.

Quién es José Antonio Kast y qué piensa

José Antonio Kast compite por tercera vez por la presidencia de Chile, tras sus campañas de 2017 y 2021, encabezando el Partido Republicano y con el respaldo del Partido Social Cristiano. En los comicios de 2021 logró imponerse en la primera vuelta, pero perdió en la definición frente al actual mandatario, Gabriel Boric.

Abogado de profesión y exdiputado, Kast se consolida como uno de los principales referentes de la derecha conservadora chilena. Entre sus propuestas, plantea tipificar como delito la migración irregular y promover la expulsión masiva de personas que ingresen al país de manera no autorizada.

Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile 2025.

Otro eje central de la campaña de Kast es la seguridad ciudadana, para lo cual presentó el denominado Plan Implacable, diseñado para combatir de manera más estricta al crimen organizado.

Entre sus medidas se contemplan la construcción de prisiones de máxima seguridad con aislamiento total para líderes de bandas de narcotráfico y el aumento de sanciones para integrantes de organizaciones criminales.

Además, propone revisar la interpretación de la legítima defensa, buscando que quienes se protejan de un ataque no sean penalizados. Aunque su estrategia se centra en una línea dura frente al delito, Kast se ha manifestado en contra de la pena de muerte, considerando la prisión perpetua como la sanción más severa.

Quién es José Antonio Kast y qué piensa.

En el ámbito económico, el aspirante del Partido Republicano generó polémica al plantear un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares a implementar en un plazo de 18 meses.

Aunque no especificó cómo se llevaría a cabo, su estrategia apunta a disminuir el gasto público, suprimiendo cargos obtenidos por favoritismo y controlando la concesión de permisos médicos.

