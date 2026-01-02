viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 12:41
Política.

Javier Milei no se tomará vacaciones pero habilitó días de descanso para el gabinete

El Presidente seguirá trabajando desde Olivos sin tomarse vacaciones, en un mes en el que no se prevén reuniones de Gabinete ni de la Mesa Política.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier Milei no se tomará vacaciones, pero habilitó días de descanso para sus funcionarios.

Javier Milei no se tomará vacaciones, pero habilitó días de descanso para sus funcionarios.

Enero se perfila como el mes de menor actividad para el Gabinete de Ministros de Javier Milei. Desde Presidencia señalaron que, por el momento, no hay agenda definida y no se esperan reuniones de Gabinete ni encuentros de la Mesa Política.

Esto marca un contraste con los inicios de enero de los dos primeros años de esta gestión. En 2024, durante sus primeras semanas en el cargo, Milei mostró un estilo de gran intensidad, impulsando ajustes en el gasto público y promoviendo proyectos legislativos ante el Congreso, como la Ley Bases.

Javier Milei junto a su Gabinete en Olivos.

Enero, un mes de menor actividad para el Gabinete

En 2025, tampoco se aprobaron viajes para los miembros del Gabinete: se priorizó que durante los primeros dos meses del año se iniciara el tratamiento de los asuntos que habían motivado sesiones extraordinarias.

Para este comienzo de 2026, ya se anticipaba que Milei relajaría de forma temporal la rutina del Gabinete. La prioridad del Ejecutivo estará en el Congreso, donde a partir del 2 de febrero comenzarán a debatirse la reforma tributaria y la laboral, consideradas por Milei esenciales para dar impulso a la segunda etapa de su gestión.

Aunque dentro del Gobierno algunos sectores, incluido el propio Milei, aspiraban a que las reformas comenzaran a debatirse desde enero, la decisión de postergar la discusión en el Congreso surgió de bloques oficialistas que recomendaron considerar la solicitud de la oposición, permitiendo así un receso legislativo para diputados y senadores.

Para este período ya se preveía que Milei iba a flexibilizar la rutina de trabajo del Gabinete de manera temporaria.

Para acelerar los tiempos y avanzar en las negociaciones, el ministro del Interior, Diego Santilli, planea iniciar una nueva serie de recorridas por distintas provincias, con el objetivo de dialogar con gobernadores tanto aliados como opositores y sumar respaldos a la reforma laboral.

Prioridad legislativa y recorridas provinciales

El presidente Javier Milei retomará sus actividades tras unos breves días de descanso, luego de haber liderado la campaña libertaria en las elecciones nacionales y de asumir su cargo en noviembre pasado.

Durante enero, Milei seguirá trabajando desde la Quinta de Olivos, sin tomar vacaciones. Como es habitual, concentrará su agenda en la residencia presidencial y solo se desplazará a la Casa Rosada en ocasiones puntuales: por ejemplo, lo hizo el martes pasado para una entrevista internacional y un encuentro con David Seymour, viceprimer ministro de Nueva Zelanda.

Diego Santilli retomará su agenda con una gira federal para poder conseguir los votos para la reforma laboral.

Ni Javier Milei ni su hermana Karina harán uso de la Residencia Presidencial de Chapadmalal durante el verano, y ninguno planea tomar vacaciones. El mandatario solo tiene previsto un viaje internacional a mediados de enero, alrededor del 18 o 19, cuando se trasladará a Davos, Suiza, para participar como expositor en el Foro Económico Mundial.

La misma dinámica se repite entre los miembros de la Mesa Política: el asesor presidencial Santiago Caputo tampoco tomará descanso. De hecho, estuvo presente en la revisión del DNU que modificó el Sistema de Inteligencia Nacional, un área sobre la que mantiene influencia a través del titular de la SIDE, Cristian Auguadra.

Rutinas diferenciadas entre funcionarios y parlamentarios

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, permanecerá en Buenos Aires y solo se tomó unos pocos días de descanso luego de un año intenso de campaña y actividad parlamentaria. En cambio, la exministra de Seguridad y actual jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, sigue con su rutina habitual: según su equipo de prensa, “hasta ahora no se ha tomado vacaciones”.

Martin Menem
Martin Menem

Martin Menem

Por su parte, otros integrantes del Gabinete adoptan distintas modalidades de trabajo y descanso. El ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planea aprovechar unos días libres tras las celebraciones de fin de año antes de retomar sus tareas oficiales.

Viajes oficiales de ministros y continuidad en sus funciones

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se encuentra en Singapur cumpliendo un viaje oficial invitada por organismos internacionales, con el objetivo de conocer de cerca experiencias y políticas educativas y laborales. La misión, financiada por estas entidades, se extenderá hasta el 11 de enero, y su equipo aseguró que Pettovello continuará gestionando sus responsabilidades durante todo el mes.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Capacitación y descansos estratégicos en el Gobierno

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se trasladará a Alemania para cursar estudios de doctorado en la Universidad de Göttingen. Además, participará como expositor en la Conferencia Internacional Anual sobre la Lucha contra el Antisemitismo, que tendrá lugar en Jerusalén entre el 26 y el 29 de enero.

En tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, comenzó su período de descanso el 23 de diciembre y permanece cerca de la ciudad, con regreso previsto a sus funciones el 5 de enero. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, decidió no tomar vacaciones y, según informaron desde su entorno, no realizará viajes a su ciudad natal, Córdoba.

