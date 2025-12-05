Juraron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo queda conformada la Legislatura

Luego de la sesión preparatoria, se confirmó que las autoridades de la Cámara serán: Alberto Bernis como presidente; Mario Fiad vicepresidente 1; y Martín Fellner vicepresidente 2. En tanto, los presidentes de cada bloque serán los siguientes:
Presidente UCR: Santiago Jubert
Presidente Partido Justicialista: Rubén Rubén Rivarola
Presidente Izquierda: Gastón Remy
Presidente Primero Jujuy: Carlos Haquim
Presidente de La Libertad Avanza: Federico Canedi
Embed - EN VIVO | Legislatura de Jujuy | SESIÓN PREPARATORIA 05-12-2025
Cuántas bancas obtuvo cada frente
Frente Jujuy Crece: 12 diputados
La Libertad Avanza: 7 diputados
Frente Justicialista: 3 diputados
Frente de Izquierda: 2 diputados
Los nuevos diputados y cómo queda conformado cada bloque en la Legislatura
Jujuy Crece: 12 diputados nuevos - un total de 25 diputados
El frente Jujuy Crece obtuvo el 38,2% de los votos en la categoría de diputados provinciales. Esto le permitió sumar 12 nuevas bancas, que al agregarse a las 13 que ya posee por mandatos vigentes, le otorgan un total de 25 legisladores, dándole mayoría en la cámara.
Los 12 diputados nuevos
Adriano Morone
Gisel Bravo
Omar Gutiérrez
Teresa Agostini
Mario Lobo
María Alejandra Mollón
Luciano Angelini
Yael Nicolás Navarro
Mario Nallar
Estela Patricia Ríos
Ramón Ángel Neyra
Adelma Torres
Los diputados que tienen mandato hasta el 2027
Los diputados que mantienen su mandato hasta el 2027 son: Mirian Abel Burgos, Angelica Fidela Castillo, Diego Orlando Cruz, María Teresa Ferrín, Mario Raymundo Fiad, María Agustina Guzmán, Santiago Omar Jubert, Guido Alfredo Luna, Nelson Federico Manente, Mariela del Valle Ortiz, Iván Euclides Poncio, Noelia Isabel Quispe y Diego Raúl Rotela.
La Libertad Avanza: 7 legisladores nuevos
La Libertad Avanza obtuvo el 20,9% de los votos en los comicios de mayo 2025, por lo que, logró ingresar 7 legisladores por primera vez a la Legislatura.
Los 7 diputados nuevos
Kevin Gustavo Ballesty
María Fernanda Checa Monaldi
Emiliano Vera Robinson
Sofía Ternavasio
Matías Fernando Paterno
María Laura Tome Gamez
Luis Federico Canedi
Frente Justicialista: 3 diputados nuevos - un total de 9 diputados
Con el 10,83% de los votos se ubicó en tercer lugar el Frente Justicialista y esto le permitió ingresar a 3 diputados de su fuerza. Sumando un total en la Legislatura de 9 diputados para el 2026.
Los 3 diputados nuevos
Noemí Isasmendi
Juan Manuel Soler
Daniela del Carmen Vélez
Los diputados que tienen mandato hasta el 2027
Los diputados que mantienen su mandato hasta el 2027 son: Martin Eduardo Fellner, Rubén Armando Rivarola, Ernesto Cristián Rivarola, María Claudia Sánchez Cantaberta, María Lidia Amanda Uriondo y Verónica Virginia Valente.
Frente de Izquierda: 2 diputados nuevos - un total de 5 diputados
La Izquierda de los Trabajadores logró conseguir el 8,5% de los votos, logrando que ingresen 2 legisladores. Así, el bloque de Izquierda contará con cinco representantes en total en la Legislatura.
Los 2 diputados nuevos
Alejandro Vilca
Lamia Debbo
Los diputados que tienen mandato hasta el 2027
Los diputados que mantienen su mandato hasta el 2027 son: Miguel Andrés López, Natalia Andrea Morales y Gastón Alejandro Remy.
Frente Primero Jujuy: mantiene 2 diputados
Finalmente, el Frente Primero Jujuy continuará con solo 2 diputados en la Casa de Piedra. Ambos representantes, tienen mandato hasta el 2027: