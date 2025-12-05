viernes 05 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de diciembre de 2025 - 11:02
Política.

Juraron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo queda conformada la Legislatura

Este 5 de diciembre jurarán los nuevos diputados elegidos en mayo en la provincia de Jujuy. Mirá cómo queda conformada la Legislatura.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
legislatura de jujuy
Lee además
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
San Salvador.

La Legislatura y Municipalidad decretaron tres días de duelo por el fallecimiento de Ekel Meyer
El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario
Sesión.

El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario

Luego de la sesión preparatoria, se confirmó que las autoridades de la Cámara serán: Alberto Bernis como presidente; Mario Fiad vicepresidente 1; y Martín Fellner vicepresidente 2. En tanto, los presidentes de cada bloque serán los siguientes:

  • Presidente UCR: Santiago Jubert
  • Presidente Partido Justicialista: Rubén Rubén Rivarola
  • Presidente Izquierda: Gastón Remy
  • Presidente Primero Jujuy: Carlos Haquim
  • Presidente de La Libertad Avanza: Federico Canedi
Embed - EN VIVO | Legislatura de Jujuy | SESIÓN PREPARATORIA 05-12-2025

Cuántas bancas obtuvo cada frente

  • Frente Jujuy Crece: 12 diputados
  • La Libertad Avanza: 7 diputados
  • Frente Justicialista: 3 diputados
  • Frente de Izquierda: 2 diputados
image

Los nuevos diputados y cómo queda conformado cada bloque en la Legislatura

Jujuy Crece: 12 diputados nuevos - un total de 25 diputados

El frente Jujuy Crece obtuvo el 38,2% de los votos en la categoría de diputados provinciales. Esto le permitió sumar 12 nuevas bancas, que al agregarse a las 13 que ya posee por mandatos vigentes, le otorgan un total de 25 legisladores, dándole mayoría en la cámara.

Los 12 diputados nuevos

  1. Adriano Morone
  2. Gisel Bravo
  3. Omar Gutiérrez
  4. Teresa Agostini
  5. Mario Lobo
  6. María Alejandra Mollón
  7. Luciano Angelini
  8. Yael Nicolás Navarro
  9. Mario Nallar
  10. Estela Patricia Ríos
  11. Ramón Ángel Neyra
  12. Adelma Torres

Los diputados que tienen mandato hasta el 2027

Los diputados que mantienen su mandato hasta el 2027 son: Mirian Abel Burgos, Angelica Fidela Castillo, Diego Orlando Cruz, María Teresa Ferrín, Mario Raymundo Fiad, María Agustina Guzmán, Santiago Omar Jubert, Guido Alfredo Luna, Nelson Federico Manente, Mariela del Valle Ortiz, Iván Euclides Poncio, Noelia Isabel Quispe y Diego Raúl Rotela.

Adriano Morone
Adriano Morone

Adriano Morone

La Libertad Avanza: 7 legisladores nuevos

La Libertad Avanza obtuvo el 20,9% de los votos en los comicios de mayo 2025, por lo que, logró ingresar 7 legisladores por primera vez a la Legislatura.

Los 7 diputados nuevos

  1. Kevin Gustavo Ballesty
  2. María Fernanda Checa Monaldi
  3. Emiliano Vera Robinson
  4. Sofía Ternavasio
  5. Matías Fernando Paterno
  6. María Laura Tome Gamez
  7. Luis Federico Canedi
Kevin Ballesty La Libertad Avanza.jpg

Frente Justicialista: 3 diputados nuevos - un total de 9 diputados

Con el 10,83% de los votos se ubicó en tercer lugar el Frente Justicialista y esto le permitió ingresar a 3 diputados de su fuerza. Sumando un total en la Legislatura de 9 diputados para el 2026.

Los 3 diputados nuevos

  1. Noemí Isasmendi
  2. Juan Manuel Soler
  3. Daniela del Carmen Vélez

Los diputados que tienen mandato hasta el 2027

Los diputados que mantienen su mandato hasta el 2027 son: Martin Eduardo Fellner, Rubén Armando Rivarola, Ernesto Cristián Rivarola, María Claudia Sánchez Cantaberta, María Lidia Amanda Uriondo y Verónica Virginia Valente.

Noemí Isasmendi Justicialista.jpg

Frente de Izquierda: 2 diputados nuevos - un total de 5 diputados

La Izquierda de los Trabajadores logró conseguir el 8,5% de los votos, logrando que ingresen 2 legisladores. Así, el bloque de Izquierda contará con cinco representantes en total en la Legislatura.

Los 2 diputados nuevos

  1. Alejandro Vilca
  2. Lamia Debbo

Los diputados que tienen mandato hasta el 2027

Los diputados que mantienen su mandato hasta el 2027 son: Miguel Andrés López, Natalia Andrea Morales y Gastón Alejandro Remy.

alejandro vilca elecciones 2025

Frente Primero Jujuy: mantiene 2 diputados

Finalmente, el Frente Primero Jujuy continuará con solo 2 diputados en la Casa de Piedra. Ambos representantes, tienen mandato hasta el 2027:

  1. Carlos Haquim
  2. Alicia Ester Sosa
haquim 21.jpg

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Legislatura y Municipalidad decretaron tres días de duelo por el fallecimiento de Ekel Meyer

El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario

El Presupuesto 2026 tomará estado parlamentario en la Legislatura de Jujuy

El elogio de Javier Milei a Luis Caputo tras el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda

Se adelantó el acto de los aviones F-16: Javier Milei viaja mañana a Córdoba

Lo que se lee ahora
Adelantaron el acto de los F-16.
Política.

Se adelantó el acto de los aviones F-16: Javier Milei viaja mañana a Córdoba

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Habló la madre de Delicia Mamaní y hay un sospechoso.
Búsqueda.

La madre de la jujeña desaparecida en Córdoba rompió el silencio y habló de un sospechoso

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje
Conflicto.

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje

Cena Blanca. video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

La historia de Micaela y Pancho.
Emotiva historia.

Una jujeña, su perro y una moto 110: la crónica de un viaje de 2.500 km. que transformó su vida

Producción de la hoja de coca en Bolivia.
Bolivia.

Para la OMS, la hoja de coca es una sustancia peligrosa: el fuerte argumento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel