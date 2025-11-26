miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 15:46
Sesión.

El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario

En Sesión Ordinaria, tomó estado parlamentario en la Legislatura este miércoles el proyecto de Presupuesto 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario

El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario

El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario

El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario

Este miércoles 26 de noviembre se realizó la 11ra Sesión Ordinaria en la Legislatura, donde tomó estado parlamentario el Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo provincial, proyecto que será remitido a la Comisión de Finanzas.

Lee además
como estara conformado el congreso nacional que votaria el presupuesto 2026
Legislativo.

Cómo estará conformado el Congreso Nacional que votaría el Presupuesto 2026
Sesión Ordinaria en la Legislatura por el Presupuesto 2026 (Archivo)
Sesión.

El Presupuesto 2026 tomará estado parlamentario en la sesión del 26 de noviembre

Posteriormente se convocará a un plenario de comisiones para debatir los números para el año próximo y definir quiénes del equipo del Ministerio de Hacienda visitarán a los diputados para explicar cuáles son los alcances, los objetivos y los destinos de los gastos.

También se analizará si es necesario realizar una sesión extraordinaria para completar el tratamiento del Presupuesto, que podría ser tratado en el recinto los primeros días de diciembre, aunque ningún legislador confirmó fecha.

El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario
El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario

El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario

Los números del Presupuesto 2026

El Ministerio de Hacienda envió el proyecto que plasma un monto de $2,5 billones, elaborado con los lineamientos que Nación definió para la provincia, tomando como base la estimación de recursos nacionales y las previsiones de recaudación propia.

“Siempre hay ajustes que se terminan de ver en el último momento, porque cuando empezás a ver detalle por detalle de todo lo que es el Estado provincial, siempre surge algo que por ahí necesita hacer una mejora o un ajuste”, aclaró el presidente del bloque Frente Cambia Jujuy, Santiago Jubert.

Presupuesto 2026 municipal

En la XIV sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, tomó estado parlamentario el Presupuesto Municipal 2026 y la ordenanza impositiva. El proyecto ya había sido girado y se inicia ahora una etapa de análisis y consultas técnicas.

El cálculo de recursos y gastos planteado para 2026 implica un aumento del 33% respecto del Presupuesto 2025, que fue de $142 mil millones. La comparación permite dimensionar la variación de partidas proyectadas en un contexto de precios y servicios en reacomodamiento, y abre la discusión sobre prioridades de obra pública, prestación de servicios y política tributaria local.

Jura de los nuevos diputados

Mientras los diputados ya trabajan entre las máximas autoridades de los bloques para realizar la Sesión Preparatoria para la jura de los nuevos diputados, que según anticiparon, la fecha estimada posiblemente sea el 5 de diciembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo estará conformado el Congreso Nacional que votaría el Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 tomará estado parlamentario en la sesión del 26 de noviembre

Estos son los proyectos para sesiones extraordinarias: presupuesto 2026, dólares de ahorro y penas más duras

El jueves se tratará presupuesto 2026 y transporte en el Concejo Deliberante

El Presupuesto 2026 tomará estado parlamentario en la Legislatura de Jujuy

Lo que se lee ahora
el cronograma completo del carnaval 2026 en jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel