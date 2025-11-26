El Presupuesto 2026 de Jujuy tomó estado parlamentario

Este miércoles 26 de noviembre se realizó la 11ra Sesión Ordinaria en la Legislatura , donde tomó estado parlamentario el Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo provincial, proyecto que será remitido a la Comisión de Finanzas.

Posteriormente se convocará a un plenario de comisiones para debatir los números para el año próximo y definir quiénes del equipo del Ministerio de Hacienda visitarán a los diputados para explicar cuáles son los alcances, los objetivos y los destinos de los gastos.

También se analizará si es necesario realizar una sesión extraordinaria para completar el tratamiento del Presupuesto, que podría ser tratado en el recinto los primeros días de diciembre, aunque ningún legislador confirmó fecha.

Los números del Presupuesto 2026

El Ministerio de Hacienda envió el proyecto que plasma un monto de $2,5 billones, elaborado con los lineamientos que Nación definió para la provincia, tomando como base la estimación de recursos nacionales y las previsiones de recaudación propia.

“Siempre hay ajustes que se terminan de ver en el último momento, porque cuando empezás a ver detalle por detalle de todo lo que es el Estado provincial, siempre surge algo que por ahí necesita hacer una mejora o un ajuste”, aclaró el presidente del bloque Frente Cambia Jujuy, Santiago Jubert.

Presupuesto 2026 municipal

En la XIV sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, tomó estado parlamentario el Presupuesto Municipal 2026 y la ordenanza impositiva. El proyecto ya había sido girado y se inicia ahora una etapa de análisis y consultas técnicas.

El cálculo de recursos y gastos planteado para 2026 implica un aumento del 33% respecto del Presupuesto 2025, que fue de $142 mil millones. La comparación permite dimensionar la variación de partidas proyectadas en un contexto de precios y servicios en reacomodamiento, y abre la discusión sobre prioridades de obra pública, prestación de servicios y política tributaria local.

Jura de los nuevos diputados

Mientras los diputados ya trabajan entre las máximas autoridades de los bloques para realizar la Sesión Preparatoria para la jura de los nuevos diputados, que según anticiparon, la fecha estimada posiblemente sea el 5 de diciembre.