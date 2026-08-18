La exnovia de Fernando Cerimedo lo señaló por el ataque: “Me querían matar”. 

Tras recibir cuatro disparos en un hotel de Bolivia , Nadia Beller habló desde el hospital y apuntó contra su pareja, Fernando Cerimedo. La abogada fue atacada mientras se encontraba en la zona de Canal Isuto. Los detalles, en la nota.

Nadia Beller habló este martes desde el hospital tras ser baleada en un hotel de Bolivia. La abogada, pareja de Fernando Cerimedo , recibió cuatro disparos mientras se encontraba en la zona de Canal Isuto. El exasesor de Javier Milei, actualmente vinculado al gobierno de Rodrigo Paz , fue detenido como sospechoso del ataque.

Beller habló desde el hospital y aseguró que el ataque fue un intento de silenciarla . “Intentaron silenciarme”, afirmó la abogada, quien pidió hablar públicamente para evitar que los agresores completen su cometido. Además, relató que recibió cuatro balazos que impactaron en sus brazos, el pecho y una costilla .

Al ser consultada por su relación con Cerimedo, Beller aseguró que ambos “viven en el mismo condominio ” y contó que está embarazada de cuatro meses . La activista sostuvo que el exasesor de Javier Milei conocía su embarazo antes de que ocurriera el ataque .

“Si no fingía estar muerta, me remataban. Fui descubriendo situaciones. Yo sospecho que ellos (Cerimedo y atacantes) tuvieron un contubernio para deshacerse de mí”, expresó durante una entrevista con el medio boliviano DTV.

“Cerimedo hace campañas de política y su pago es a través de contratos, que ellos negocian con empresas grandes. Hubo un incidente en el que yo me di cuenta de que él me mentía en su relación con su expareja. Me dijo que ella lo engañó, que cuando estaba embarazada tuvo que hacerse un ADN y que hace cuatro años no la tocaba”.

Y continuó: “En abril, descubrí que tenían conversaciones románticas con ella. Lo encaré y esa fue la primera vez que, según él para neutralizarme, me ahorcó. No me contestó si era verdad o era mentira, dijo que ella empezó a sospechar sobre mi y él intentó engañarla para que no viniera a Bolivia”.

Su relación con Cerimedo

Al hablar sobre su vínculo con Cerimedo, Beller contó que la relación comenzó después de que fuera convocada para participar en la elaboración del paquete de leyes 5503, que estableció la emergencia económica, financiera, energética y social en Bolivia. “De entrada, dije que era inconstitucional”, afirmó la activista.

“Tras iniciar el vínculo, me aparté parcialmente del gobierno. Colaboré solamente por cuestiones de decretos y jurídicas. En ese tiempo, pude constatar ilegalidades. Fui testigo por mi relación con Fernando Cerimedo de negociados del gobierno de Rodrigo Paz, su esposa y la familia”, reveló a continuación.

Beller relató cómo consiguió sobrevivir al ataque a tiros del lunes por la noche. Según contó, se tiró al piso y fingió estar muerta durante media hora para evitar que los agresores volvieran a dispararle. “Un sicario titubeó si se acercaba y me remataba”, aseguró.

Beller también apuntó contra Cerimedo por su presunto vínculo con un grupo de élite de la Policía. Según afirmó, el consultor le había dicho que ese grupo iba a detener a Evo Morales en los días siguientes. “Él sabe quiénes son los sicarios”, sostuvo la abogada, quien aseguró que la organización que presuntamente lidera “no responde órdenes de absolutamente nadie, solo de él”.

Ante el temor por su seguridad, Beller solicitó públicamente la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La abogada aseguró que el Gobierno boliviano busca silenciarla y apuntó directamente contra Rodrigo Paz, su esposa y su familia por presuntos negociados vinculados a brokers y seguros de empresas estatales. “Tengo pruebas”, afirmó.