Pedro Pascuttini y María Inés Zigarán estarán en Sin Límites este martes

Invitados en Sin Límites.

Este martes, el programa Sin Límites conducido por Alberto Siufi, tendrá como invitados a Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional en primer término por el Frente Primero Jujuy Avanza, y María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional en primer término por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas.

Durante las entrevistas, ambos referentes expondrán sus propuestas, realizarán un balance y analizarán los ejes de sus respectivas campañas en el marco de las Elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

Sobre Sin Límites Sin Límites es un ciclo de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas, bajo la conducción de Alberto Siufi. A lo largo de sus emisiones, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, donde convergen distintas miradas y voces del ámbito político, académico y social.

