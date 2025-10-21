martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 07:01
Elecciones.

Pedro Pascuttini y María Inés Zigarán estarán en Sin Límites este martes

Los candidatos realizarán un análisis de las propuestas que llevan adelante de cara a las Elecciones del domingo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Invitados en Sin Límites.

Invitados en Sin Límites.

Este martes, el programa Sin Límites conducido por Alberto Siufi, tendrá como invitados a Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional en primer término por el Frente Primero Jujuy Avanza, y María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional en primer término por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas.

Durante las entrevistas, ambos referentes expondrán sus propuestas, realizarán un balance y analizarán los ejes de sus respectivas campañas en el marco de las Elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

Sobre Sin Límites

Sin Límites es un ciclo de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas, bajo la conducción de Alberto Siufi. A lo largo de sus emisiones, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, donde convergen distintas miradas y voces del ámbito político, académico y social.

