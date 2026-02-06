¿Qué hace la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno?

En el marco de su disputa discursiva , el Gobierno nacional presentó este jueves un nuevo perfil en la red social X con el objetivo de refutar de forma institucional las informaciones que califica como falsas , bajo el nombre de Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina .

Visita. Javier Milei recorrió Mar del Plata y dijo que "vamos a tener leyes de un país razonable"

Milei en la firma del acuerdo Mercosur-UE: "La libertad y el comercio son la base de la prosperidad argentina"

De acuerdo a la comunicación oficial , la iniciativa fue puesta en marcha por una instrucción directa del presidente Javier Milei .

Al igual que la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) , este flamante perfil queda bajo la órbita de la Dirección Nacional de Comunicación Digital , encabezada por Juan Pablo Carreira , dirigente cercano al círculo del asesor presidencial Santiago Caputo y conocido en el ámbito digital por su alias Juan Doe .

El Gobierno lanzó una cuenta en X para desmentir lo que considera fake news.

A través de esta herramienta, el Ejecutivo busca —según expresó— contrarrestar de manera directa las noticias falsas , exponer datos erróneos y visibilizar lo que considera maniobras de sectores mediáticos y de la dirigencia política . Desde el Gobierno sostuvieron que limitarse a difundir información resulta insuficiente cuando la desinformación se expande sin una respuesta inmediata .

La Oficina de Respuesta Oficial de Argentina fue creada por pedido de Javier Milei.

“Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, señalaron.

Señales previas y antecedentes en la estrategia digital

Durante las últimas semanas, el asesor del Presidente publicó en reiteradas oportunidades en su perfil de X mensajes con referencias veladas a supuestas negociaciones o movimientos internos que el Gobierno estaría desarrollando de manera discreta.

“Hace tres días escribí sobre lo admirable de ciertos medios americanos que se negaron a publicar la información sobre la operación americana en Venezuela y hoy nos desayunamos con una nota en un medio argentino hablando de supuestas tratativas confidenciales para liberar a Nahuel Gallo, detenido-desaparecido en Venezuela por el régimen del narcoterrorista de Maduro. Todo dicho”, informó a comienzos de enero.

El asesor presidencial Santiago Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En sintonía con ese enfoque y como parte de la misma estrategia en materia de comunicación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evocó en sus redes que hace un año el Gobierno decidió suprimir la “Dirección Nacional de Pauta Oficial”, a la que definió como “una estafa a los contribuyentes” puesta al servicio de la vieja política.

Esa decisión implicó poner fin a los fondos destinados a las campañas institucionales que el Estado solía impulsar en gestiones previas, entre ellas las vinculadas a la difusión de trámites, acciones sanitarias y otras iniciativas de interés público.

El trasfondo de la política oficial contra la desinformación

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que, desde el inicio de la gestión, se tomó la decisión de cortar con el uso de la pauta oficial para financiar discursos y sostener esquemas que, según plantearon, mezclaron la tarea periodística con intereses partidarios. Afirmaron que, a partir de ese cambio, las falsedades ganaron mayor volumen y que, por ese motivo, no alcanza solo con comunicar, sino que resulta imprescindible refutar de manera directa y transparente.

En el mensaje inaugural, la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina aclaró que su función no es persuadir ni bajar línea, sino brindar herramientas para que la sociedad pueda diferenciar hechos verificables de maniobras y datos concretos de construcciones discursivas.

“La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, señalaron, y remarcaron que el objetivo del organismo es evitar que la desinformación quede sin réplica y restituir el valor de la verdad como información.