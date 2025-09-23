Suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street: qué sucede con el riesgo país

Suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street: qué pasa con el riesgo país.

Previo al encuentro entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei , los títulos de deuda en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban incrementos de hasta 4,4% . Por su parte, el dólar oficial retrocedió $40 , situándose en $1.390 en el Banco Nación .

El avance refleja el optimismo del mercado ante la posibilidad de que la Argentina reciba un apoyo financiero directo desde el Tesoro estadounidense .

Así opera el mercado a la espera de la reunión entre Milei y Trump.

En la jornada de este martes, las empresas locales que encabezaron las subas en la bolsa neoyorquina fueron YPF (+4,4%), BBVA (+3,7%) y Edenor (+2,9%), mientras que los bonos registraron incrementos de hasta 3% .

El foco del mercado está en la negociación con el Tesoro de Estados Unidos, que estudia distintas vías de financiamiento directo, incluyendo el uso del Exchange Stabilization Fund (ESF) para otorgar un préstamo a la Argentina y reforzar las reservas del Banco Central (BCRA).

Los tipos de cambio financieros operan por debajo de los $1.400: el contado con liquidación (CCL) desciende 4,6%, cotizando a $1.375,23, mientras que el dólar MEP baja 4,3%, situándose en $1.365,71.

Paralelamente, los bonos argentinos acumulan su segunda jornada de recuperación, y el riesgo país se acerca a romper la barrera de los 1.000 puntos, ubicándose en 1.001 unidades. Esto representa un retroceso de 82 puntos básicos, equivalente a una caída del 7,6% respecto del cierre anterior.

El dólar oficial perforó la barrera de los $1400

Este martes, el dólar oficial cayó por debajo de los $1.400, con un retroceso de $40, ubicándose en $1.390 según los valores publicados por el Banco Nación. En el mercado mayorista, el dólar comercial se negocia a $1.365.

La baja en el tipo de cambio refleja la reacción del mercado frente al anuncio del Ejecutivo sobre la reducción de retenciones a la carne, la soja y otros cultivos, así como al apoyo de la administración de Donald Trump a Milei y la posibilidad de que la Argentina acceda a un programa de asistencia financiera directa desde el Tesoro estadounidense.