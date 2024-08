Transporte y la imagen de un país poco federal

Asimismo, y como si no fuera suficiente con la tarifa subsidiada, en el AMBA también se implementa un sistema que habilita a que el segundo boleto, dentro de un mismo recorrido, se abone tan sólo al 50%.

Después de esto queda a las claras la injusticia y la discriminación que presenta el actual Gobierno nacional para con el interior del país.

No es posible que con el aporte de quienes vivimos alejados de la Capital Federal se financie un boleto totalmente irreal para una zona privilegiada del centro de la Argentina.

Zona de promesas

En la semana que pasó también fue noticia la reunión que mantuvieron los nueve gobernadores de “Juntos Por el Cambio” con el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En la oportunidad, si bien, ya se sabía de antemano que los jefes provinciales iban a concurrir con una serie de reclamos, se habló de obra pública, de las deudas con las cajas previsionales de las trece provincias que no transfirieron las mismas, del atraso que hay en la actualización del pago del consenso fiscal y de la queja de los intendentes por el tema transporte.

Tras el encuentro, un gobernador, que prefirió guardar su nombre, dijo, en concreto, que no se resolvió nada.

En este marco, vale señalar que Nación viene desde hace mucho tiempo incumpliendo absolutamente todas las palabras y las promesas que realizó.

Por ejemplo, en la reunión que acabamos de mencionar, estaba presente el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, al cual le habían prometido desde el Gobierno nacional que se iba a cumplir, a partir del mes de agosto, lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en una causa por fondos coparticipables.

La cuestión es que, a pesar de esta promesa, el Ministerio de Economía no cumplió y tan sólo le transfirió a CABA el 1,4% que ya se venía liquidando desde el gobierno de Alberto Fernández, en detrimento del 2,95% que se había comprometido Luis Caputo.

Nación se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en un incumplidor serial de los compromisos. A Camarco no se le cumplió con el reclamo de cuatrocientos mil millones de pesos adeudados; a las generadoras eléctricas, a las cuales le dieron un bono por seiscientos mil millones pesos con el compromiso de empezar a pagarles en tiempo y en forma desde febrero, tampoco se les cumplió y ya se genera una deuda mucho mayor a la anterior; a los productores tabacaleros no se les transfieren, en tiempo y forma, los recursos del Fondo Especial del Tabaco.

Ante este escenario, el Superávit Fiscal -del cual se jacta la Administración libertaria- empieza a generar muchas dudas tanto en el Fondo Monetario Internacional como en los Mercados porque se ve que el mismo no es producto del ahorro genuino, sino producto de incumplimientos de contrato.

Esperemos que este problema institucional no se traduzca en situaciones irritantes y complique, de cara al futuro, el arribo de inversiones al país.

Venezuela sin paz

En el ámbito internacional, la situación de Venezuela sigue siendo un tema urticante. El fraude electoral de Nicolás Maduro, donde ya no cabe ninguna duda de que fraguó todas las actas, continúa generando fuertes cruces diplomáticos a nivel internacional y complicando la realidad de todos los venezolanos.

Parece una utopía creer que una dictadura se va a ir por los votos. El Régimen no se va a ir bajo ningún punto de vista producto de una elección, y a esta altura del partido, es muy difícil no creer que el baño de sangre que adelantó Maduro no se vaya a dar.

La única forma que podría ponerle fin al gobierno de Maduro sería que se le otorgue una serie de garantías para que él, todo su gabinete y miembros del Ejercito eviten enfrentar una serie de causas internacionales, que seguramente le propiciarían largos períodos en la cárcel.

Hasta el momento Edmundo González Urrutia es reconocido por muchos como el ganador de la elección, a pesar de que Maduro se comprometió a entregar las actas, cosa que hasta ahora no hizo.

Estados Unidos ya reconoció el triunfo de González Urrutia, como así también, otros países, como Uruguay, Costa Rica y Ecuador.

Aquí debemos hacer un párrafo aparte para detenernos en el papelón que protagonizó nuestro país en este marco. La canciller Diana Mondino, que venía participando de distintas instancias internacionales, habló del reconocimiento que se hacía por parte de la Argentina a Urrutia, lo cual, a pocas horas de haberlo expresado, fue totalmente desmentido por parte de la Cancillería que supuestamente ella conduce. Un verdadero sin sentido que nuevamente pone de relieve el pésimo manejo que hoy se hace las relaciones exteriores del país.

La OEA, que desde el principio señaló con dureza las irregularidades de los comicios venezolanos, dictó, en la última semana, una resolución que al final no dice absolutamente nada. No logró exigir a través del documento que se transparente el proceso y se muestren todas las actas, a pesar de haber logrado la mayoría de los votos en la asamblea.

Del lado de los supuestos aliados al régimen de Maduro, los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia) e Ignacio Lula Da Silva (Brasil), más allá de algunas presiones internacionales, terminaron por convalidar lo sucedido en las elecciones de Venezuela.

En el caso de la Argentina, el Peronismo quedó absolutamente expuesto ante la situación. Algunos sectores se llamaron a silencio, otros se expresaron a favor de la transparencia, en tanto que el kirchnerismo ratificó su voluntad de acompañar a Maduro. Quizás sean muchos los compromisos, las deudas y los negocios que los unen con Maduro como para abandona el barco en este momento crucial.

Hasta Cristina Fernández de Kirchner, que habló este fin de semana desde México, ratificó el posicionamiento del espacio respecto a Venezuela, dando a entender que siguen siendo lo mismo, a pesar de haber tenido una oportunidad histórica de mostrar lo contrario.

Ganó el Sur

Durante la semana que pasó también fue noticia la resolución de YPF de invertir, junto con la empresa Petronas de Malasia, más de treinta mil millones dólares en la provincia de Río Negro, a través de los beneficios que estipula el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Finalmente, se decidió que el puerto de exportación del megaproyecto de GNL se construirá en la localidad de Punta Colorada, merced a que este espacio brinda mayores posibilidades de calado, una menor distancia desde Vaca Muerta (menor longitud de los gasoductos) y baja interferencia con otras actividades sociales y económicas que facilitarán el desarrollo del proyecto.

Además de esto, también se anunció que YPF ya comenzó a negociar con quienes seguramente garantizarán la rentabilidad del proyecto, es decir, aquellos que comprarán el gas que se produzca. Hasta el momento son tres los clientes que habrían mostrado su interés: India, Alemania y la Shell.

Hasta aquí comprende el primer paso de la inversión; la segunda etapa del proyecto consistirá en asegurar la llegada de dos barcazas, que son las plantas flotantes de licuefacción de gas; y finalmente, en una tercera fase, se comenzará con la construcción de la fábrica en tierra.

Más allá de las idas y vueltas con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, producto de la negativa de adherir al RIGI, cuesta creer que una empresa internacional haya decidido invertir treinta mil millones de dólares en Rio Negro, y no en Bahía Blanca, por el pedido político de un Presidente o de una empresa.

La realidad es que la decisión de llevar adelante este megaproyecto en el Sur era algo que ya se tenía definido desde hace bastante tiempo, merced a distintos estudios técnicos que señalan mayores conveniencias en Río Negro.

De ninguna manera se puede creer que Petronas de Malasia haya fundamentado su decisión con el fin de pasarle una factura política a Axel Kicillof en su disputa con el presidente Javier Milei.

Créditos para crecer

Para finalizar con este repaso de lo más destacado de la semana que pasó, quiero hacer referencia a la presentación que realizó el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, donde anunció la puesta en marcha de los programas Potenciar Industria Jujuy y PAICOOP, con el fin de impulsar la actividad en Pymes y cooperativas de producción de la provincia, a partir de la generación de líneas de crédito ofrecidas por el Banco Nación.

Para el caso de las industrias jujeñas (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) se otorgarán créditos con un fondeo de cuatro mil millones de pesos; en tanto que para el Programa de Asistencia Integral a Cooperativas de Producción de la Provincia de Jujuy (PAICOOP) se dispuso un monto de hasta cinco millones de pesos por emprendimiento y un fondeo total de cien millones de pesos.

En un contexto económico sumamente complicado, estas herramientas seguramente permitirán llevarle un respiro a quienes producen y generan fuentes de trabajo en la provincia.

¡Hasta la semana que viene!

Alberto Siufi.