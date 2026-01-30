viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 11:41
Política.

Tres cargos estratégicos del Gobierno tienen nuevos titulares tras una sucesión de renuncias

Tras las dimisiones registradas en las últimas semanas, los reemplazos asumieron funciones clave en los ministerios del Interior y de Economía.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El viernes por la madrugada, a través de la publicación en el Boletín Oficial de varios decretos firmados por el presidente Javier Milei, se formalizaron cambios en el Gobierno. Entre los nombramientos más relevantes, Damián Andrés Selem fue designado Subdirector Nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

En base a lo informado por el Ejecutivo, el nuevo titular asumirá su cargo a partir del 1 de febrero, conforme al decreto 76/2026.

Relevancia de los cambios en RENAPER

Esta incorporación se produce tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver al mismo puesto. A su vez, el Gobierno destacó y agradeció los servicios prestados por el funcionario saliente durante su gestión.

Esta semana, la administración nacional oficializó la aceptación de la renuncia del director Nacional del RENAPER, la entidad encargada de los documentos de identidad y registros civiles en todo el país. Como reemplazo, se anunció que el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux tomará el cargo a partir del 1° de febrero. La designación fue ratificada mediante el Decreto 33/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Diego Santilli.

En el sector financiero, se oficializó el nombramiento de Jaquelina Clara Truzzel como integrante del directorios del Banco de la Nación Argentina. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 70/2026, su mandato comenzó el 21 de enero de 2026 y se prolongará hasta el 1 de enero de 2028, en concordancia con lo estipulado por la Ley N° 21.799.

Pérez Lorgueilleux, abogado, asume como nuevo director nacional del Registro Nacional de las Personas.

Ajustes en la cúpula del Banco de la Nación

Este ajuste en la conducción del banco se produce tras la designación de Darío Wasserman a mediados de diciembre como nuevo presidente de la entidad, en reemplazo de Daniel Tillard.

En su momento, desde el Gobierno resaltaron que Wasserman continuará la política promovida por Javier Milei, caracterizada por fomentar el crédito hacia el sector privado y reducir la dependencia del financiamiento estatal. “El banco volvió a trabajar de banco”, enfatizaron en un comunicado oficial.

Por otra parte, mediante el Decreto 67/2026, se dispuso que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quede bajo la dirección de Maximiliano Patti (hijo de Luis Patti), quien asumió el cargo de Director Ejecutivo el 19 de diciembre de 2025. Patti reemplaza a Carlos Frugoni, quien actualmente se desempeña como secretario Coordinador de Infraestructura.

Jaquelina Clara Truzzell fue designada como Directora del Banco de la Nación.

De manera simultánea, esta semana se concretó un movimiento relevante en la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía. A través del Decreto 47/2026, se formalizó la renuncia de Luis Octavio Pierrini y la asunción, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo responsable del área.

Reestructuración en Transporte y empresas estatales

Tras la salida de Pierrini, también se registraron modificaciones en los principales cargos de las compañías estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los presidentes de ambas firmas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, presentaron su renuncia el miércoles pasado.

“Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, aseguraron desde fuentes oficiales de la Casa Rosada. Las autoridades señalaron que Pierrini, al frente de la cartera, presentó su renuncia por “motivos personales”, aunque distintos rumores sugieren que existía descontento respecto a la gestión y distribución de los subsidios al transporte colectivo.

Previo a asumir la presidencia del Banco Nación, Wasserman ocupó el rol de vicepresidente.

Asimismo, fuentes oficiales indicaron que los cambios fueron coordinados por Furgoni, quien actualmente supervisa múltiples dependencias, organismos y empresas estatales. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como comienzo de su gestión y se le aceptaron”, precisaron.

En particular, SOFSA se destaca como una de las firmas que despierta mayor interés dentro del Gobierno, ya que figura entre las ocho compañías señaladas para privatización o concesión según lo establecido en la Ley de Bases.

