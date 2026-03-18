Por la llave 2 se enfrentarán Liverpool y Galatasaray

Galatasaray se enfrenta hoy a Liverpool. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Cuartos de Final de la Champions. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Anfield a las 17:00 (hora Argentina).
De los últimos 4 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Galatasaray se llevó la victoria por 1 a 0.
Szymon Marciniak fue designado para controlar el partido.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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