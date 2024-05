Toda la previa del duelo entre Nashville SC y New England Revolution. El partido se jugará en el estadio Geodis Park el sábado 1 de junio a las 21:30 (hora Argentina).

. Por la semana 15, Nashville SC recibirá a New England Revolution

El duelo entre Nashville SC y New England Revolution correspondiente a la semana 15 se disputará en el estadio Geodis Park desde las 21:30 (hora Argentina), el sábado 1 de junio.

A New England Revolution no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante New York City FC. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 4 goles a favor y ha recibido 12 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de octubre, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Nashville SC.

Próximos partidos de Nashville SC en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 15: vs New England Revolution: 1 de junio - 21:30 (hora Argentina)

Semana 17: vs New York Red Bulls: 15 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Toronto FC: 19 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs New York City FC: 22 de junio - 21:30 (hora Argentina)

Semana 19: vs Inter Miami: 29 de junio - 21:30 (hora Argentina)

Próximos partidos de New England Revolution en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 16: vs New York Red Bulls: 8 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Semana 17: vs Vancouver Whitecaps FC: 15 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs FC Cincinnati: 22 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Semana 19: vs Columbus Crew: 29 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Semana 20: vs Atlanta United: 3 de julio - 20:30 (hora Argentina)

Horario Nashville SC y New England Revolution, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

