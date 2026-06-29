Portugal y Croacia buscan el pase a los octavos en el Mundial 2026

BsAs (DataFactory)

Portugal recibe el próximo jueves 2 de julio a Croacia por la llave 5 del Mundial, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio Toronto.

Se miden dos selecciones europeas con amplia experiencia internacional, planteles repletos de figuras y el objetivo de seguir en carrera hacia los octavos. El conjunto de Roberto Martínez avanzó como segundo del Grupo K, por detrás de Colombia, mientras que el equipo dirigido por Zlatko Dalić también finalizó en la segunda posición del Grupo L.

Portugal comenzó su participación con un empate 1-1 frente a RD Congo, reaccionó con una contundente goleada por 5-0 sobre Uzbekistán y cerró la fase de grupos con un empate sin goles ante Colombia, resultados que le permitieron avanzar como escolta de su zona.

La selección lusa disputa su noveno Mundial y sus actuaciones más destacadas fueron el tercer puesto en Inglaterra 1966 y el cuarto lugar en Alemania 2006. Además, alcanzó los cuartos de final en Catar 2022.

Por su parte, Croacia inició el torneo con una derrota por 4-2 ante Inglaterra, pero se recuperó con un triunfo por 1-0 sobre Panamá y selló su clasificación al vencer 2-1 a Ghana en la última jornada de grupos. Finalista en Rusia 2018 y tercera en Francia 1998 y Catar 2022, la selección balcánica disputa su octavo Mundial y atraviesa una racha de cuatro clasificaciones consecutivas a la fase eliminatoria. Los Lusos y los Ajedrezados se enfrentaron 9 veces, con una clara ventaja para los portugueses, que ganaron seis partidos. Los otros dos encuentros terminaron con victoria croata y nunca registraron empates. Horario Portugal y Croacia, según país Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







