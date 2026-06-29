lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 16:05
19

Portugal y Croacia buscan el pase a los octavos en el Mundial 2026

Todo lo que tienes que saber en la previa de Portugal vs Croacia. El duelo, a disputarse en el estadio Toronto el jueves 2 de julio, comenzará a las 20:00 (hora Argentina).

+ Seguir en
Portugal y Croacia buscan el pase a los octavos en el Mundial 2026
BsAs (DataFactory)

Portugal recibe el próximo jueves 2 de julio a Croacia por la llave 5 del Mundial, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio Toronto.

Lee además
Ganó Brasil
Deportes.

Mundial 2026: Brasil lo dio vuelta ante Japón y avanzó a los octavos de final
CampeonatoArgentino de Mini de básquet
Deportes.

Jujuy avanzó a la segunda fase del Campeonato Argentino de Mini de básquet

Se miden dos selecciones europeas con amplia experiencia internacional, planteles repletos de figuras y el objetivo de seguir en carrera hacia los octavos. El conjunto de Roberto Martínez avanzó como segundo del Grupo K, por detrás de Colombia, mientras que el equipo dirigido por Zlatko Dalić también finalizó en la segunda posición del Grupo L.

Portugal comenzó su participación con un empate 1-1 frente a RD Congo, reaccionó con una contundente goleada por 5-0 sobre Uzbekistán y cerró la fase de grupos con un empate sin goles ante Colombia, resultados que le permitieron avanzar como escolta de su zona.

La selección lusa disputa su noveno Mundial y sus actuaciones más destacadas fueron el tercer puesto en Inglaterra 1966 y el cuarto lugar en Alemania 2006. Además, alcanzó los cuartos de final en Catar 2022.

Por su parte, Croacia inició el torneo con una derrota por 4-2 ante Inglaterra, pero se recuperó con un triunfo por 1-0 sobre Panamá y selló su clasificación al vencer 2-1 a Ghana en la última jornada de grupos.

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Francia 1998 y Catar 2022, la selección balcánica disputa su octavo Mundial y atraviesa una racha de cuatro clasificaciones consecutivas a la fase eliminatoria.

Los Lusos y los Ajedrezados se enfrentaron 9 veces, con una clara ventaja para los portugueses, que ganaron seis partidos. Los otros dos encuentros terminaron con victoria croata y nunca registraron empates.

Horario Portugal y Croacia, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: Brasil lo dio vuelta ante Japón y avanzó a los octavos de final

Jujuy avanzó a la segunda fase del Campeonato Argentino de Mini de básquet

Mundial 2026: cómo se definen los clasificados si hay empate

Gimnasia de Jujuy suma dos lesionados: quiénes son

Matt Damon hincha de la Argentina y Messi: "En mi casa es más importante que yo"

Lo que se lee ahora
Mundial 2026: así quedaron los cruces de los 16avos de final
Deportes.

Mundial 2026: cómo se definen los clasificados si hay empate

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

La menor iba de acompañante en una moto.
País.

Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

¿Hay un pirómano suelto en San Pedro? Hallaron un artefacto incendiario debajo de una camioneta
Jujuy.

Encuentran una bomba molotov bajo una camioneta en Jujuy

Jujuy es sísmica: causas, zonas peligrosas y épocas de mayor riesgo
Informe.

Jujuy es sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica en la FNE 2025
Jujuy.

FNE 2026: la agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel