Presunto abuso en una escuela de Salta: Educación activó el protocolo

Presunto abuso en una escuela de Salta presenta la necesidad de actuar con extrema prudencia y rigor técnico para proteger la integridad de todos los niños, sumando que al tratarse de menores no imputables, el abordaje debe ser interdisciplinario y enfocado en la mediación para evitar etiquetas que puedan generar daños duraderos en la vida de los alumnos.

Una denuncia por un presunto abuso dentro de la escuela Rafael Patricio Sosa, ubicada en el barrio Castañares de Salta, generó fuerte preocupación en la comunidad educativa. El caso tomó estado público luego de que la madre de un alumno de 5° grado iniciara acciones judiciales para intentar esclarecer lo que habría ocurrido en los baños del establecimiento, en un hecho que habría involucrado a varios estudiantes menores de edad.

Frente a la gravedad de la situación, desde el Ministerio de Educación de Salta señalaron que se activó de inmediato el protocolo de intervención a través de la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa, que ya trabaja en la institución. El secretario de Gestión Educativa, Alejandro William Becker, explicó que el abordaje debe ser cuidadoso y con resguardo para todos los alumnos involucrados.

Qué informó el Ministerio de Educación de Salta Becker indicó que actualmente se desarrollan espacios de escucha para reconstruir lo ocurrido y aclaró que, por ahora, no existe una conclusión definitiva. “Estamos teniendo espacios de escucha con los alumnos para precisar efectivamente qué es lo que ocurrió, ya que hoy no tenemos un diagnóstico certero debido a las distintas versiones”, expresó.

Además, sostuvo que se dispusieron medidas preventivas mientras avanza la intervención institucional. Según detalló, un grupo de cuatro alumnos señalados no asistirá a clases hasta el próximo lunes, aunque se garantizará la continuidad de sus trayectorias escolares desde el hogar. “Preventivamente el protocolo habilita una serie de medidas y en este caso hemos tomado esta decisión de cuidado hasta que entendamos bien qué es lo que sucedió”, señaló.

“La responsabilidad no es solo de la escuela” Otro de los ejes planteados por el funcionario tuvo que ver con el rol de las familias en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, especialmente frente al uso de dispositivos electrónicos y el acceso a determinados contenidos. En ese marco, Becker pidió trabajar la corresponsabilidad entre el hogar y la institución educativa. “Si un chico va con un celular escondido a la escuela, la responsabilidad no es del establecimiento; esto pone de relieve la necesidad de trabajar la corresponsabilidad entre la familia y la escuela”, afirmó. También remarcó que “necesitamos que las familias entiendan que la convivencia escolar tiene que ser también un objetivo de ellos y eso implica trabajar temas en casa para ayudar a la escuela”. “Si un chico va con un celular escondido a la escuela, la responsabilidad no es del establecimiento" “Si un chico va con un celular escondido a la escuela, la responsabilidad no es del establecimiento"

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