martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 17:36
Champions League

PSG visita a Barcelona por la fecha 2

La previa del choque de Barcelona ante PSG, a disputarse en el Estadio Olímpico Lluís Companys el miércoles 1 de octubre desde las 16:00 horas. El árbitro será Michael Oliver.

PSG visita a Barcelona por la fecha 2
BsAs (DataFactory)

Barcelona recibirá a PSG, en el marco de la fecha 2 de la Champions, el próximo miércoles 1 de octubre a partir de las 16:00 horas, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El hockey regional llega a Jujuy (Foto de archivo: Seleccionado Sub 16)
Deportes.

Jujuy recibe el Regional de Hockey Sub 16 este fin de semana
Boca perderá a Leandro Paredes en dos partidos claves.
Fútbol argentino.

Boca no podría contar con Leandro Paredes en los partidos claves de octubre: el motivo

Así llegan Barcelona y PSG

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG viene de derrotar a Atalanta con un marcador 4 a 0.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 1-4.

Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

¿Dónde ver el partido entre Barcelona y PSG en VIVO?
La transmisión del duelo válido a la fecha 2 de la Champions estará disponible en Disney+ Premium.
Horario Barcelona y PSG, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

El hockey regional llega a Jujuy (Foto de archivo: Seleccionado Sub 16)
Deportes.

Jujuy recibe el Regional de Hockey Sub 16 este fin de semana

Por  Ramiro Menacho

