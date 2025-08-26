¿Quien es el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo la empresaria?

Los rumores sobre la vida amorosa de Wanda Nara volvieron a acaparar la atención. Según Majo Martino , la empresaria habría comenzado un vínculo con Martín Migueles , un vecino de Nordelta . Tal como informó el programa conducido por Yanina Latorre , el hombre no solo se habría acercado a Wanda , sino que también le habría entregado obsequios de alto valor , incluyendo joyas .

Según la información obtenida por la panelista , allegados al vecino del barrio de la conductora de MasterChef Celebrity afirmaron que él mismo habría contado entre sus cercanos que mantiene una relación con la empresaria .

Aunque Wanda no confirmó ni desmintió la versión, la aparición de una pulsera de oro con brillantes en sus redes sociales —presuntamente un regalo de Migueles — despertó las primeras sospechas .

“La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él” , detalló la periodista . Según revelaron, el hombre vinculado sentimentalmente de manera informal con Wanda Nara sería socio de Elías Piccirillo , exmarido de Jésica Cirio , actualmente detenido en la cárcel de Ezeiza por una acusación de cohecho .

“La vivienda, ubicada en Nordelta, fue entregada al hombre como parte de pago de una deuda que el empresario mantenía con él. La casa está embargada, pero el señor es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días a Piccirillo”, precisó Martino, destacando la complejidad legal y patrimonial del inmueble.

La panelista indicó que el hombre habría confesado a sus amigos que mantiene encuentros con la empresaria desde hace un tiempo. “En los videos que subió Wanda está la voz de este chico cantando un tema y es la voz de él”, añadió. No obstante, parece que él no estaría soltero: “Tiene una novia que se llama Paola Sainz”, acotó Majo, provocando la reacción de Yanina Latorre, quien comentó con ironía: “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”.

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo.

El cierre de la relación de Wanda Nara con L-Gante

Wanda Nara acaba de cerrar un ciclo sentimental marcado por altibajos con L-Gante. Recientemente, María Belén Ludueña presentó en Mujeres Argentinas (Eltrece) una entrevista exclusiva con el cantante. La charla tuvo lugar en la residencia de Elián Valenzuela, nombre real del artista, y allí se abordó tanto su vida amorosa actual como su relación reciente con la empresaria.

“Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla de nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas, de que no estaba en pareja”, relató el músico sobre su encuentro europeo.

Foco en la pareja actual y redes sociales

En relación con los comentarios anteriores de la conductora de Telefe, quien había dicho que “se confundieron” durante su vínculo, el cantante aclaró: “Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada”, dejando en claro que su atención hoy está centrada en la madre de su hija.

En SQP presentaron al hombre que estaría muy cerca de la conductora.

También explicó por qué decidió dejar de seguir a la empresaria en redes: “Sí. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”. Sobre la reacción de Tamara ante la mención de Wanda, fue contundente: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.