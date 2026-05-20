Quién es la periodista deportiva que compite en Miss Universo Argentina 2026

Miss Universo Argentina 2026 celebrará su 75° edición y en los próximos días se conocerá quién reemplazará a Aldana Masset como representante argentina. Entre las candidatas aparece María Irigaray , novia de Darío Lopilato, entre las postuladas nacionales para competir por la corona internacional.

María Irigaray, novia de Darío Lopilato, representará a La Plata en Miss Universo Argentina 2026 , certamen que definirá a la candidata nacional que competirá por la corona internacional. La modelo de 31 años aparece entre las participantes destacadas y suma una nueva etapa a su trayectoria dentro del mundo de los concursos de belleza.

Irigaray no es una desconocida en este tipo de competencias. Desde hace más de una década participa en certámenes y en 2016 fue elegida Miss Mundo Entre Ríos, antecedente que marcó parte de su recorrido en el modelaje y la representación provincial.

Además de su participación en el certamen, María Irigaray cuenta con un perfil artístico y profesional amplio. Es modelo, actriz, pianista clásica, periodista deportiva y escritora. También tiene formación universitaria en Artes y una presencia creciente en el ambiente mediático.

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Su nombre tomó mayor visibilidad pública por su relación con Darío Lopilato, actor recordado por su papel de Coqui Argento en “Casados con hijos”. Según trascendió, ambos se conocieron en 2022 mientras compartían una obra teatral y desde entonces consolidaron su vínculo.

El vínculo con Darío Lopilato

María Irigaray y Darío Lopilato mantienen una relación desde el 2022 y actualmente conviven. La pareja suele mostrarse unida en distintos momentos públicos, aunque Irigaray busca fortalecer su propio camino profesional con su participación en Miss Universo Argentina 2026.

El certamen nacional será una instancia clave para definir quién representará al país en Miss Universo. En ese marco, la candidata por La Plata intentará quedarse con la corona y dar el salto a la competencia internacional.

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Cuándo es la gran final de Miss Universo Argentina 2026

La edición 2026 de Miss Universo Argentina dará inicio el 20 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y concluirá el lunes 25 de mayo, día en el que se definirá quién será la representante nacional entre todas las candidatas del certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.