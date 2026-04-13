Quini 6: tres apostadores se llevaron el premio mayor en el sorteo del domingo

Quini 6: cuántos millones se llevaron los ganadores del sorteo de este domingo 12 de abril.
El sorteo N° 3.364 del Quini 6, realizado este domingo 12 de abril, dejó como saldo tres nuevos ganadores millonarios tras acertar los seis números en la modalidad “La Segunda”. Uno de los afortunados es de Villasoro, Corrientes, quien jugó la combinación 03 - 08 - 18 - 32 - 42 - 17 y obtuvo un premio de $713.630.458.
La apuesta fue realizada en la agencia N°000662-109, ubicada en La Valle 2493. Los otros dos ganadores son de Esperanza, Santa Fe, y también acertaron la misma fórmula ganadora. Ambos realizaron sus jugadas en la agencia situada en Simón Iriondo 2944.
Además, 29 apostadores cordobeses ganaron más de $3 millones en la modalidad “Siempre Sale”, tras acertar cinco números. A continuación, se detallan los resultados completos de la jornada.
Quini 6: los resultados del sorteo 3.364 del domingo 12 de abril
Tradicional del Quini 6
01 - 14 - 41 - 33 - 38 - 44
El pozo quedó vacante con más de $ 2.219 millones.
La Segunda del Quini 6
03 - 08 - 18 - 32 - 42 - 17
Hubo 3 ganadores, con seis aciertos cada uno, que se llevarán más de $ 713 millones.
La Revancha del Quini 6
22 - 13 - 41 - 19 - 25 - 40
El pozo quedó vacante con más de $ 1.608 millones.
Siempre Sale del Quini 6
26 - 08 - 36 - 14 - 22 - 05
Hubo 119 ganadores, con cinco aciertos cada uno, que se llevarán más de $ 3 millones cada uno.