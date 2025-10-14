Racing Club vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Racing Club recibe el próximo viernes 17 de octubre a Aldosivi por la fecha 13 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Racing Club sacó un triunfo frente a Banfield, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 1 gol en contra y registró 7 a favor.
Aldosivi llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Huracán. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 6 en su arco.
El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Racing Club fue el ganador por 0 a 2.
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
