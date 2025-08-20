miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 07:32
MLS

Real Salt Lake vs Minnesota United: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Minnesota United se mide ante Real Salt Lake en el estadio America First Field el sábado 23 de agosto a las 22:30 (hora Argentina).

Real Salt Lake vs Minnesota United: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
BsAs (DataFactory)

A partir de las 22:30 (hora Argentina) el próximo sábado 23 de agosto, Minnesota United visita a Real Salt Lake en el estadio America First Field, por el duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS.

Lee además
houston vs san jose earthquakes: previa, horario y como llegan para la semana 25 de la mls

Houston vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
la galaxy vs colorado rapids: previa, horario y como llegan para la semana 25 de la mls

LA Galaxy vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Así llegan Real Salt Lake y Minnesota United

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Real Salt Lake en partidos de la MLS

Real Salt Lake recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Charlotte FC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS

Minnesota United llega triunfante luego de ver caer a Seattle Sounders con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 4 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Minnesota United se impuso por 2 a 0.


Fechas y rivales de Real Salt Lake en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs Seattle Sounders: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Sporting Kansas City: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 18: vs Los Angeles FC: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Los Angeles FC: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Austin FC: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Minnesota United en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs Portland Timbers: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs San Diego FC: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Chicago Fire: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Colorado Rapids: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Sporting Kansas City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
Horario Real Salt Lake y Minnesota United, según país
  • Argentina: 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Houston vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

LA Galaxy vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

San Diego FC vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Vancouver Whitecaps FC vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

FC Dallas vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown - Foto de archivo
Zona B.

Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown: árbitro confirmado, televisación y horario

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

La Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador de Jujuy (Archivo)
Itinerario.

El recorrido de la Marcha Evocativa 2025 del Éxodo Jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel