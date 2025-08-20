Real Salt Lake vs Minnesota United: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

A partir de las 22:30 (hora Argentina) el próximo sábado 23 de agosto, Minnesota United visita a Real Salt Lake en el estadio America First Field, por el duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS.

Así llegan Real Salt Lake y Minnesota United Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Real Salt Lake en partidos de la MLS Real Salt Lake recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Charlotte FC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS Minnesota United llega triunfante luego de ver caer a Seattle Sounders con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 4 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Minnesota United se impuso por 2 a 0.

Fechas y rivales de Real Salt Lake en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Seattle Sounders: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Sporting Kansas City: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Los Angeles FC: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Los Angeles FC: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 30: vs Austin FC: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Minnesota United en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Portland Timbers: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs San Diego FC: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Chicago Fire: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Colorado Rapids: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Sporting Kansas City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina) Horario Real Salt Lake y Minnesota United, según país Argentina: 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas

