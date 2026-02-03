Realizan una colecta de útiles escolares para chicos de escasos recursos: cómo ayudar

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, el Centro de Atención Familiar (CAF) “Somos Campeones” , ubicado en Alto Comedero, puso en marcha una campaña solidaria de recolección de útiles escolares destinada a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos del barrio y zonas aledañas.

La iniciativa busca aliviar el impacto económico que representa la compra de la canasta escolar, especialmente en un contexto donde los precios de los útiles, mochilas y materiales básicos continúan en alza.

En diálogo con Canal 4, Carla Torres , integrante del CAF Somos Campeones, explicó que la campaña consiste en la donación de útiles escolares nuevos o usados en buen estado, como mochilas, carpetas, hojas, cuadernos, cartucheras y otros elementos esenciales.

“Muchas veces quedan útiles de años anteriores que están en buenas condiciones. Nosotros los ponemos en condiciones y los entregamos a los chicos que los necesitan”, señaló Torres.

Además, aclaró que el objetivo no es reemplazar la responsabilidad de las familias, sino colaborar para aliviar gastos puntuales. “Hay mamás que no pueden comprar algunos materiales específicos, como marcadores gruesos para el jardincito, que hoy están muy caros. Entonces tratamos de cubrir esas faltas”, explicó.

Entrega organizada según la necesidad de cada chico

Desde el CAF realizan un relevamiento previo de los niños y jóvenes que asisten al espacio, registrando el grado o nivel educativo y los útiles que necesita cada uno. De esta manera, la distribución se hace de forma personalizada y equitativa.

La campaña está destinada a estudiantes de todos los niveles educativos, desde nivel inicial hasta terciario y universitario, ya que el espacio también acompaña a jóvenes que continúan sus estudios superiores.

Cómo colaborar con la campaña de útiles

WhatsApp Image 2026-02-03 at 13.03.39 (1) Colecta de útiles escolares.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo donando útiles escolares nuevos o usados en buen estado, acercándose personalmente al CAF o contactándose a través de sus redes sociales.

Dirección: Manzana 5, lote 24, Remanente 1 – Alto Comedero

Teléfono: 388-462-0235

Facebook: Somos Campeones (logo con la bandera argentina)

La campaña comenzó a mediados de enero y se extenderá durante todo el mes de febrero, con entregas parciales a medida que se reciben las donaciones.

“Cada granito de arena suma y hace una gran diferencia para los chicos”, destacó Carla Torres.