Realizan una colecta de útiles escolares para chicos de escasos recursos: cómo ayudar

La iniciativa busca aliviar el impacto económico que representa la compra de la canasta escolar, especialmente en un contexto donde los precios de los útiles, mochilas y materiales básicos continúan en alza.
Una ayuda concreta para aliviar los gastos escolares
En diálogo con Canal 4, Carla Torres, integrante del CAF Somos Campeones, explicó que la campaña consiste en la donación de útiles escolares nuevos o usados en buen estado, como mochilas, carpetas, hojas, cuadernos, cartucheras y otros elementos esenciales.
“Muchas veces quedan útiles de años anteriores que están en buenas condiciones. Nosotros los ponemos en condiciones y los entregamos a los chicos que los necesitan”, señaló Torres.
Además, aclaró que el objetivo no es reemplazar la responsabilidad de las familias, sino colaborar para aliviar gastos puntuales. “Hay mamás que no pueden comprar algunos materiales específicos, como marcadores gruesos para el jardincito, que hoy están muy caros. Entonces tratamos de cubrir esas faltas”, explicó.
Entrega organizada según la necesidad de cada chico
Desde el CAF realizan un relevamiento previo de los niños y jóvenes que asisten al espacio, registrando el grado o nivel educativo y los útiles que necesita cada uno. De esta manera, la distribución se hace de forma personalizada y equitativa.