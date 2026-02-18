miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 20:32
Fútbol.

Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT

Los cuatro duelos de la fecha 6 del Torneo Apertura del jueves 19 de febrero tienen nueva fecha de disputa, ya que UTEDYC adhiere al paro.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT

Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT

Debido al paro general convocado por la CGT y las otras centrales obreras, la Liga Profesional de Fútbol tuvo que reprogramar varios encuentros del Torneo Apertura, ya que UTEDYC, el sindicato de los trabajadores de entidades deportivas, adhiere al paro.

Lee además
Camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy 
La previa.

Las camisetas para el partido de Gimnasia de Jujuy van desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos
Francisco Molina
Fútbol.

Francisco Molina palpitó la Copa Argentina: "Estamos en condiciones de hacer un buen partido"

De esta medida solo queda exeptuado el duelo entre Lanús y Flamengo a disputarse en la Fortaleza por la ida de la Recopa Sudamericana, ya que ambos equipos tiene calendarios que impiden una reprogramación, por lo que será el único compromiso sin modificaciones mañana.

Los 4 partidos del Torneo Apertura que se reprogramaron

Defensa y Justicia contra Belgrano de Córdoba debía disputarse a las 17.15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el Nuevo Gasómetro con Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19.30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.

1010x567_independiente-rivadavia-belgrano-543168-231015

Así quedan las fechas de reprogramación

Defensa y Justicia vs Belgrano pasará a jugarse el viernes a las 17.15. El mismo día, se jugará Instituto vs Atlético Tucumán a las 20 horas.

El duelo entre Independiente Rivadavia e Independiente se realizará el sábado a las 17, lo que retrasará el partido entre Banfield y Newell's (que iba a jugarse a ese mismo horario) a las 19.15.

San Lorenzo vs Estudiantes de Rio Cuarto, en tanto, se llevará a cabo el domingo a las 17 y moverá el encuentro entre Vélez y River (programado inicialmente para las 18.30) a las 19.15.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las camisetas para el partido de Gimnasia de Jujuy van desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos

Francisco Molina palpitó la Copa Argentina: "Estamos en condiciones de hacer un buen partido"

Al final del partido, la serie entre 2 de Mayo y Sporting Cristal terminó 2-2 y se define a la vuelta

La ventaja 2-1 del partido de ida fue para el Poderoso de la Montaña tras un gol agónico

River Plate cayó ante Argentinos en La Paternal por 1 a 0

Lo que se lee ahora
El momento del diálogo entre Prestianni y Vinícius. video
Fútbol de Europa.

Gianluca Prestianni en la mira de la UEFA tras el polémico episodio con Vinícius

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Hoy es Miércoles de Cenizas.  video
Religión.

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Colectivos en Jujuy. 
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

La CGT ratificó el paro contra la reforma laboral y se refirió al cierre de Fate.  
Política.

La CGT confirmó el paro contra la reforma laboral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel