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25 de marzo de 2026 - 18:20
Policiales.

Rescataron a una mujer de 85 años que cayó a un canal de agua en San Pedro

El operativo se realizó frente a la terminal de ómnibus, sobre calle Pedro Goyena, tras un alerta al 911 por gritos de auxilio.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Operativo en San Pedro.

Operativo en San Pedro.

Efectivos policiales rescataron a una mujer de 85 años que se encontraba en una situación de grave riesgo dentro de un canal ubicado frente a la terminal de ómnibus de San Pedro de Jujuy, sobre calle Pedro Goyena.

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El hecho ocurrió durante la noche del martes, cuando efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas realizaban recorridos preventivos por la zona del microcentro. En ese momento, se activó una alerta a través del sistema 911 que advertía sobre gritos de auxilio provenientes del interior del canal.

Cómo fue el rescate de la mujer en San Pedro

Tras recibir el aviso, el personal policial se dirigió al lugar y logró constatar la situación. Allí, los uniformados escucharon los pedidos de ayuda y descendieron al canal atravesando una zona de pastizales.

En el interior encontraron a una mujer mayor de edad, de 85 años, en estado de shock y con riesgo inminente de caer al agua. Ante esa situación, los efectivos realizaron una intervención para ponerla a salvo y trasladarla hacia un sector seguro.

Luego del rescate, se solicitó la presencia del SAME, cuyo personal brindó asistencia médica en el lugar para controlar el estado de salud de la mujer.

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