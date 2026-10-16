Río Blanco: este domingo no habrá peregrinación a pie desde la Catedral

Est e domingo 18 de octubre será una jornada especial para los fieles que cada año acompañan las peregrinaciones al Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya . En coincidencia con el Día de la Madre, se celebrará el Domingo de los Enfermos , pero habrá un cambio importante: no se realizará la tradicional caminata desde la Catedral de San Salvador de Jujuy.

Jujuy. Gran convocatoria en la misa y peregrinación en Río Blanco por el Día de la Virgen

Así lo confirmó el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández , quien explicó que esta vez la imagen de la Virgen partirá en una camioneta desde la Catedral a las 7 de la mañana , en lugar de la habitual salida a pie de los peregrinos a las 5.

Quienes deseen participar de la jornada podrán trasladarse hasta el santuario en auto o colectivo, sin necesidad de sumarse a una caminata organizada desde la Catedral.

“Este domingo no se hace la peregrinación a pie como todos los domingos a las cinco de la mañana, sino que sale en una camioneta la Virgen a las siete de la mañana aquí de la Catedral” “Este domingo no se hace la peregrinación a pie como todos los domingos a las cinco de la mañana, sino que sale en una camioneta la Virgen a las siete de la mañana aquí de la Catedral”

De esta manera, la celebración mantiene su sentido religioso y comunitario, pero con una modalidad diferente para el traslado hacia Río Blanco. El cambio es especialmente importante para quienes suelen organizarse desde temprano para caminar junto a la imagen de la Virgen y tiene que ver con el sentido de los enfermos y darles la posibilidad de traslado.

Una jornada dedicada especialmente a los enfermos

El obispo recordó que este domingo está dedicado a las personas que atraviesan problemas de salud y a sus familias. “El domingo próximo es el Domingo de los Enfermos. Peregrinan todos los enfermos que pueden trasladarse ”, señaló.

En ese marco, la Pastoral de la Salud acompañará a pacientes de clínicas y hospitales que cuenten con la autorización correspondiente para participar de la celebración.

La invitación también alcanza a quienes permanecen en sus hogares y, por cuestiones de salud, no pueden acercarse al santuario y esta jornada será transmitida desde la pantalla de Canal 4.

Este domingo 18 de octubre, en coincidencia con el Día de la Madre en Argentina, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la tradicional Misa de los Enfermos y de las Madres, que se celebrará en el Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia.

Quienes no puedan viajar también podrán acompañar

Monseñor Fernández destacó que las personas enfermas que no estén en condiciones de trasladarse podrán acompañar la jornada a través de los medios de comunicación. Será una oportunidad para compartir un momento de fe desde casa, especialmente para quienes esperan cada octubre las celebraciones en honor a la Virgen de Río Blanco.

Así, este domingo, en el que también se celebra el Día de la Madre, el santuario recibirá a los fieles en una jornada dedicada especialmente a los enfermos, sus seres queridos y quienes los acompañan en el cuidado cotidiano.

La recomendación para quienes tengan previsto asistir es tener presente el cambio: no habrá salida a pie a las 5 de la mañana desde la Catedral y la imagen de la Virgen será trasladada en camioneta a partir de las 7. Ese cambio, no quita que todo aquel que quiera peregrinar puede hacerlo para compartir juntos el momento de la Santa Misa.