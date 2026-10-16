Río Blanco: este domingo no habrá peregrinación a pie desde la Catedral

Este domingo 18 de octubre será una jornada especial para los fieles que cada año acompañan las peregrinaciones al Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. En coincidencia con el Día de la Madre, se celebrará el Domingo de los Enfermos, pero habrá un cambio importante: no se realizará la tradicional caminata desde la Catedral de San Salvador de Jujuy.
Así lo confirmó el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, quien explicó que esta vez la imagen de la Virgen partirá en una camioneta desde la Catedral a las 7 de la mañana, en lugar de la habitual salida a pie de los peregrinos a las 5.
Cómo será la peregrinación a Río Blanco este domingo
Quienes deseen participar de la jornada podrán trasladarse hasta el santuario en auto o colectivo, sin necesidad de sumarse a una caminata organizada desde la Catedral.
“Este domingo no se hace la peregrinación a pie como todos los domingos a las cinco de la mañana, sino que sale en una camioneta la Virgen a las siete de la mañana aquí de la Catedral” “Este domingo no se hace la peregrinación a pie como todos los domingos a las cinco de la mañana, sino que sale en una camioneta la Virgen a las siete de la mañana aquí de la Catedral”
De esta manera, la celebración mantiene su sentido religioso y comunitario, pero con una modalidad diferente para el traslado hacia Río Blanco. El cambio es especialmente importante para quienes suelen organizarse desde temprano para caminar junto a la imagen de la Virgen y tiene que ver con el sentido de los enfermos y darles la posibilidad de traslado.
Una jornada dedicada especialmente a los enfermos
El obispo recordó que este domingo está dedicado a las personas que atraviesan problemas de salud y a sus familias. “El domingo próximo es el Domingo de los Enfermos. Peregrinan todos los enfermos que pueden trasladarse ”, señaló.
En ese marco, la Pastoral de la Salud acompañará a pacientes de clínicas y hospitales que cuenten con la autorización correspondiente para participar de la celebración.
La invitación también alcanza a quienes permanecen en sus hogares y, por cuestiones de salud, no pueden acercarse al santuario y esta jornada será transmitida desde la pantalla de Canal 4.
Este domingo 18 de octubre, en coincidencia con el Día de la Madre en Argentina, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la tradicional Misa de los Enfermos y de las Madres, que se celebrará en el Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia.
Quienes no puedan viajar también podrán acompañar
Monseñor Fernández destacó que las personas enfermas que no estén en condiciones de trasladarse podrán acompañar la jornada a través de los medios de comunicación. Será una oportunidad para compartir un momento de fe desde casa, especialmente para quienes esperan cada octubre las celebraciones en honor a la Virgen de Río Blanco.
Así, este domingo, en el que también se celebra el Día de la Madre, el santuario recibirá a los fieles en una jornada dedicada especialmente a los enfermos, sus seres queridos y quienes los acompañan en el cuidado cotidiano.
La recomendación para quienes tengan previsto asistir es tener presente el cambio: no habrá salida a pie a las 5 de la mañana desde la Catedral y la imagen de la Virgen será trasladada en camioneta a partir de las 7. Ese cambio, no quita que todo aquel que quiera peregrinar puede hacerlo para compartir juntos el momento de la Santa Misa.
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