River Plate derrotó a Gimnasia de La Plata por 2 a 0

River Plate se impuso por 2-0 sobre Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura. Juan Fernando Quintero fue determinante y convirtió ambos tantos del encuentro.

Desde el inicio, el Millonario se adueñó de la posesión de la pelota frente a un Gimnasia que optó por replegarse en su propio campo y apostar al contraataque. El trámite del partido cambió rápidamente cuando, a los 12 minutos, Manuel Panaro cometió una dura infracción sobre Fausto Vera. Tras la revisión del VAR, el árbitro Pablo Dóvalo le mostró la tarjeta roja, dejando al conjunto platense con diez jugadores.

Con superioridad numérica, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo acentuó su dominio y generó varias situaciones claras. Matías Viña contó con dos remates peligrosos, mientras que Juanfer Quintero exigió a Nelson Insfrán con un tiro libre bien resuelto por el arquero visitante.

Sin embargo, sobre los 40 minutos del primer tiempo, una nueva infracción en la medialuna del área le permitió al colombiano tomarse revancha: ejecutó un preciso tiro libre que se clavó en el ángulo para abrir el marcador y desatar el festejo en Núñez.

Apenas iniciado el complemento, River volvió a golpear. A los 4 minutos, tras una buena asociación ofensiva, Juan Fernando Quintero apareció dentro del área y definió con calidad para sellar el 2-0 y su doblete personal. El encuentro tuvo otra incidencia importante a los 11 minutos del segundo tiempo, cuando Matías Viña fue expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla luego de llegar tarde en un cruce con Santiago Villarreal. Pese a quedar con diez, River manejó los tiempos del partido y sostuvo la ventaja sin sobresaltos.

