jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 08:49
Liga Profesional

River Plate visita a Rosario Central por la fecha 3

La previa del choque de Rosario Central ante River Plate, a disputarse en el estadio Gigante de Arroyito el domingo 1 de febrero desde las 21:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Rosario Central recibirá a River Plate, en el marco de la fecha 3 del Apertura, el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y River Plate

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central viene de vencer a Racing Club con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

River Plate viene de derrotar a Gimnasia con un marcador 2 a 0.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Rosario Central con un marcador de 2-1.


Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Aldosivi: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Barracas Central: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Talleres: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Gimnasia: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Newell`s: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Tigre: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Argentinos Juniors: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Vélez: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Banfield: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Rosario Central y River Plate, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
