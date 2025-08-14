River Plate vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura se jugará el próximo domingo 17 de agosto a las 18:30 (hora Argentina).
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Libertadores de América.
River Plate consiguió sólo un punto en su último partido frente a Independiente, tras igualar 0-0. En las 3 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 1 terminó igualado. Acumuló una cifra de 1 gol en contra y marcó 7 en el arco rival.
Godoy Cruz viene de caer en su estadio ante Gimnasia por 1 a 2.
Godoy Cruz no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.
