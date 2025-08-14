jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 10:17
Liga Profesional

River Plate vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Te contamos la previa del duelo River Plate vs Godoy Cruz, que se enfrentarán en el Estadio Mas Monumental el próximo domingo 17 de agosto a las 18:30 (hora Argentina). Sebastián Zunino será el árbitro del partido.

River Plate vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura se jugará el próximo domingo 17 de agosto a las 18:30 (hora Argentina).

Lee además
defensa y justicia vs newell`s: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del clausura

Defensa y Justicia vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
velez se enfrenta ante la visita independiente por la fecha 5

Vélez se enfrenta ante la visita Independiente por la fecha 5

Así llegan River Plate y Godoy Cruz

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Libertadores de América.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate consiguió sólo un punto en su último partido frente a Independiente, tras igualar 0-0. En las 3 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 1 terminó igualado. Acumuló una cifra de 1 gol en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura

Godoy Cruz viene de caer en su estadio ante Gimnasia por 1 a 2.

Godoy Cruz no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Lanús: 25 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Vélez: 25 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate y Godoy Cruz, según país
  • Argentina: 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Defensa y Justicia vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Vélez se enfrenta ante la visita Independiente por la fecha 5

Instituto se enfrentará ante Unión por la fecha 5

Independiente Riv. (M) vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Rosario Central y Dep. Riestra se miden por la fecha 5

Lo que se lee ahora
confirmaron dia y horario para el clasico entre gimnasia de jujuy y central norte
Primera Nacional.

Confirmaron día y horario para el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa ¿Qué le dijo?

Sergio Sosa y Jorge Anachuri. video
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel