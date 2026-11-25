El Gobierno de Salta anunció las tres fechas de cobro para los empleados públicos. El aguinaldo se depositará antes de Navidad.

El Gobierno de Salta confirmó el cronograma de pago de sueldos y aguinaldo para los empleados de la Administración Pública Provincial, con tres fechas establecidas para el cierre de 2026. Los haberes de noviembre estarán disponibles el sábado 28, mientras que el medio aguinaldo se abonará el 1 7 de diciembre y los sueldos correspondientes a diciembre se pagarán el miércoles 30.

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El anuncio fue realizado por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta, que oficializó el calendario para que los trabajadores estatales puedan conocer con anticipación cuándo recibirán sus ingresos durante las últimas semanas del año.

De esta manera, el Gobierno provincial completará los pagos previstos antes de que termine diciembre.

Sábado 28 de noviembre: pago de los sueldos correspondientes a noviembre.

Jueves 17 de diciembre: pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.

Miércoles 30 de diciembre: pago de los haberes correspondientes a diciembre.

El cronograma alcanza a los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Uno de los datos más importantes es que el aguinaldo estará disponible ocho días antes de Navidad, mientras que el sueldo de diciembre se abonará antes de finalizar el año.

Aguinaldo de diciembre: qué deben tener en cuenta los empleados públicos

El Sueldo Anual Complementario es un ingreso que los trabajadores reciben en dos cuotas durante el año. La primera se abona en junio y la segunda corresponde al cierre del segundo semestre.

En Salta, el Gobierno confirmó que esta segunda cuota será depositada el jueves 17 de diciembre, una fecha que permitirá a los empleados públicos contar con ese dinero antes de las celebraciones de fin de año. Por otra parte, los haberes de diciembre se acreditarán el miércoles 30, completando así los tres pagos anunciados para el cierre de 2026.

Es importante aclarar que este calendario corresponde a los empleados públicos de la provincia de Salta y no representa un cronograma de pagos para los trabajadores estatales de Jujuy.