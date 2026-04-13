Salta: registran más de 17 mil casos de diarrea aguda

Son más de 17 mil los casos notificados de diarrea aguda en la provincia.
El Ministerio de Salud Pública difundió información elaborada por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre distintas enfermedades bajo seguimiento, correspondiente a la semana epidemiológica 12, que abarca del 22 al 28 de marzo.
En la provincia de Salta se reportaron 17.074 casos de diarrea aguda en lo que va de 2026. Solo en la última semana epidemiológica se contabilizaron 1.075 nuevos afectados por esta patología.
Asimismo, se informaron los siguientes casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA):
Salmonelosis: durante la última semana no se reportaron casos de esta infección bacteriana provocada por microorganismos del género Salmonella. En lo que va del año se acumulan 13 notificaciones.
Botulismo: no se han registrado casos de esta enfermedad en el período informado.
Botulismo del lactante: no se notificaron nuevos episodios en la última semana. El total acumulado asciende a 2 casos.
Síndrome urémico hemolítico: no se reportaron casos en el período analizado.
Enfermedades zoonóticas
Araneísmo: no se registraron casos durante el período informado. El total acumulado en el año asciende a 8 notificaciones.
Picaduras de alacranes: en la última semana se reportaron 9 casos de escorpionismo. En lo que va de 2026, el acumulado llega a 186 episodios.
Mordeduras de perro (APR): se notificaron 13 casos en total. De ese registro, 12 ocurrieron en el departamento Capital y 1 en Metán. El acumulado anual de APR asciende a 207 casos.
Ofidismo: se informaron 3 incidentes por mordedura de serpientes, 2 correspondientes a ejemplares de yarará y 1 a cascabel. El total acumulado del año es de 33 casos.
Brucelosis: se confirmó un nuevo caso, elevando el total acumulado a 2 registros.
Leishmaniasis visceral canina: no se detectaron nuevas notificaciones. El acumulado se mantiene en 10 casos.
Hidatidosis: no se reportaron nuevos episodios. El total acumulado permanece en 9 casos.
Hantavirosis: se informó la detección de un nuevo caso, lo que eleva el total acumulado a 14. Del conjunto registrado, 11 corresponden a personas del departamento Orán, 2 a San Martín y 1 a General Güemes. En relación con la distribución por sexo, el 85,7% afecta a varones y el 14,3% a mujeres. Hasta el momento se contabilizan 4 fallecimientos.
Psitacosis: no se notificaron casos.
Leptospirosis: no se registraron nuevos episodios.
Rabia animal: no hubo detecciones recientes. El acumulado anual se mantiene en 1 caso.
Dengue
Desde el comienzo de la vigilancia epidemiológica del Síndrome Febril Agudo Inespecífico, período 2025-2026, no se han confirmado casos de dengue.
Se registraron 1.620 notificaciones de personas con síntomas compatibles. De ese total, 945 casos fueron descartados y 675 continúan en evaluación.
Virus respiratorios
Durante la última semana se notificaron casos de infecciones respiratorias agudas:
Enfermedades tipo influenza: 887 nuevos casos, acumulado de 4.941.
•Bronquiolitis en menores de 2 años: 135 episodios, total de 1.187.
Neumonía: 172 casos, acumulado de 1.252.
•COVID-19: 1 nuevo caso, acumulado de 5.
El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, detalló la circulación de virus respiratorios como influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rinovirus. Además, se registraron 37 internaciones y no hubo fallecimientos por estas patologías.
Hepatitis virales
En la semana epidemiológica 12 se notificó 1 nuevo caso, elevando a 6 positivos en el año. Distribución: 2 en Capital, 1 en Cafayate y 3 en San Martín.
Actualmente, 1 caso permanece bajo estudio y 15 fueron descartados.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)