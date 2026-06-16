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16 de junio de 2026 - 09:46
País.

Salta: una mujer fue baleada tras un violento asalto a un colectivo sobre ruta 34

El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre Pichanal y Colonia Santa Rosa en Salta. Los delincuentes asaltaron un colectivo de larga distancia.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Colectivo asaltado en Pichanal, Salta&nbsp;

Colectivo asaltado en Pichanal, Salta 

Un violento episodio de inseguridad tuvo lugar durante la tarde de este domingo sobre la ruta 34, en el tramo comprendido entre Pichanal y Colonia Santa Rosa, en la provincia de Salta. Allí, delincuentes armados asaltaron un colectivo de larga distancia y una mujer resultó herida de arma de fuego.

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El micro transportaba 16 pasajeros

El hecho se registró alrededor de las 19 horas, cuando una unidad de dos pisos de la empresa Amanecer, que realizaba el recorrido desde Buenos Aires hacia Salta, se encontraba detenida a la vera de la ruta. En el vehículo viajaban 16 pasajeros al momento del ataque.

De acuerdo con la información preliminar, el colectivo habría detenido su marcha minutos antes para consultar a camioneros sobre la posible presencia de controles viales en la zona.

El asalto y el ataque armado

En esas circunstancias, una camioneta se detuvo junto al ómnibus y de ella descendieron varios hombres armados, quienes abordaron la unidad con fines de robo. Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo a distintos pasajeros.

En medio de la situación, una mujer fue alcanzada por un disparo en el abdomen. La víctima, de nacionalidad boliviana y con domicilio en La Matanza (Buenos Aires), recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladada de urgencia al hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de Orán.

Pasajeros asaltados y fuga de los delincuentes

Además de la mujer herida, otros pasajeros denunciaron el robo de dinero en efectivo. Tras concretar el asalto, los agresores escaparon del lugar en la misma camioneta en la que habían llegado.

Investigación en curso

Por estas horas, efectivos policiales y personal de la Justicia trabajan para reconstruir la secuencia del hecho e identificar a los responsables del violento ataque. También se intenta establecer con precisión cómo se produjo el asalto y las circunstancias que rodearon el episodio.

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