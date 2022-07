Claves para evitar perder la memoria con el paso de los años

Salud El neurocientífico Richard Restak aseguró que hay opciones sencillas que se pueden poner en práctica todos los días para evitar la pérdida de memoria. Twitter

Un neurólogo dio claves para evitar la pérdida de memoria

Según el neurocientíficoRichard Restak, de la Facultad de Medicina y Salud del Hospital George Washington, el declive no es inevitable. Por ello, The New York Times recopiló las claves para potenciar la memoria que ofrece el experto en su libro The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind (La guía completa de la memoria: La ciencia del fortalecimiento de la mente).