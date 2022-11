Cuáles son los alimentos para combatir el dolor de garganta. 

Las cremas y sopas de verduras no pueden faltar en la lista de comidas y alimentos que ayudan a combatir el dolor de garganta. Su textura suave, liquidez y facilidad de deglución resultan ideales en estos casos. Pueden preparase con diversos ingredientes, según las preferencias.

Las bananas destacan a la hora de combatir este problema debido a que posee nutrientes como las vitaminas B6, el potasio y, por supuesto, la vitamina C. Se recomiendan consumir además porque el plátano no es ácido, de forma que no genera molestias cuando se come, porque es muy fácil de tragar.

La zanahoria hervida puede resultar muy útil. Esta hortaliza contiene nutrientes como la vitamina A, vitamina C, vitamina K, fibra y potasio. Es un alimento que fortalece el sistema inmunitario y ayuda a combatir el dolor de garganta.

El ajo como la cebolla contiene compuestos de azufre. Estos tienen una acción expectorante y mucolítica, es decir, que facilitan la expulsión de mucosidad de las vías respiratorias.

El té de jengibre tiene cierto efecto antiinflamatorio que puede contribuir con el alivio de la irritación y dolor de garganta. Además, la miel es un alimento antibiótico que puede combatir la infección mientras suaviza la garganta.

Otra bebida que se suele recomendar a nivel popular es la infusión de salvia. Esta planta tiene flavonoides y ácidos fenólicos que podrían ayudar a obtener el alivio.

Causas del dolor de garganta

El dolor de garganta es una condición que nos genera gran malestar, dificultando especialmente el proceso de tragar los alimentos lo que puede llevarnos incluso a evitar comer mientras nos encontramos en este estado.

Las infecciones bacterianas pueden conducir a síntomas como la inflamación y la acumulación de pus en la zona ya que su tratamiento se requiere la ingesta de antibióticos recetados por un especialista. Condiciones como la amigdalitis o la faringitis son producidas por este tipo de infecciones.

Uno de los síntomas de las alergias respiratorias es el dolor y molestia en la garganta producto de una reacción al alérgeno. Identificar la causa de las molestias y recibir un tratamiento profesional con antihistamínicos es clave para tratar el malestar.

El virus se trata de una razón común para el dolor de garganta, que además de molestias en esta zona pueden producir otros síntomas como estornudos, mucosidad y malestar general. Los virus más comunes en este caso son la gripe y la mononucleosis.