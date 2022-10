Alimentación Hay ciertos alimentos que ayudan a combatir la anemia. Twitter

Cuáles son los alimentos para combatir la anemia

Gracias a su alto contenido en vitamina C, el kiwi mejora significativamente la absorción de hierro que aportan otros alimentos. En un estudio publicado en British Journal of Nutrition, se comprobó que acompañando un desayuno enriquecido con hierro de un kiwi amarillo, más rico en vitamina C aún que el kiwi verde, durante al menos 16 semanas, se conseguía mejorar los niveles de hierro en mujeres con niveles bajos de este mineral.