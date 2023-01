La causa del 90% de los diferentes tipos de cáncer de piel no es otra que la exposición (lógicamente excesiva) a los rayos ultravioleta del sol o de las cabinas de bronceado. Es por eso que hay ciertos alimentos que te protegen.

Salud Hay ciertos alimentos que te protegen del sol.

Cuáles son los alimentos que te protegen del sol

Los huevos son una de las fuentes principales de vitamina B3 (conocida también como niacina). La nicotinamida, reduce el riesgo de carcinoma (el cáncer de piel no melanoma) según un estudio publicado en New England Journal of Medicine.