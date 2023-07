Ejercicio y salud.. Cuatro errores al hacer abdominales que no permiten tonificar la zona

El hecho de que no se defina esta zona del abdomen tiene que ver con una multiplicidad de factores.

Es común que, en la mayoría de las situaciones, las personas se entusiasmen con lograr un vientre esculpido y luego se percaten de que, a medida que transcurren los días y las sesiones, no observan cambios significativos: los abdominales no se tonifica ni se reduce la prominencia abdominal.

image.png

¿Cuáles son las causas? Esta es la pregunta recurrente que muchos se plantean al no comprender por qué su rutina de ejercicios para los abdominales no está dando resultados. Sin embargo, según lo explicado por Santiago Kweitel (M.N. 93789), médico pediatra, deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro, la falta de definición en esta área abdominal no se debe a un problema específico, sino a una combinación de diversos factores.