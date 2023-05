Deporte y dejar que fluyan las emociones: el camino para superar una relación

Las relaciones amorosas pueden finalizar de diversas maneras, y cuando no se hace de mutuo acuerdo, la recuperación puede ser especialmente difícil para la persona que no está de acuerdo con el final de la relación o no comparte las razones detrás de la ruptura. En estas circunstancias, es común sentir una gran incomodidad y angustia, con frecuentes cuestionamientos e incluso resentimientos hacia la otra persona. Es un proceso complejo que puede llevar tiempo y esfuerzo para superar.